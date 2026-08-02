کد خبر: 1372056
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

انفجار در مرکز مسکو؛ ۳ نفر کشته و ۱۵ نفر مجروح شدند

مسکو وزارت کشور روسیه اعلام کرد: انفجار در مرکز شهر مسکو ۱۸ کشته و زخمی برجای گذاشت.

جوان آنلاین: وزارت کشور روسیه اعلام کرد که به دنبال انفجار در یک کافه در مرکز شهر مسکو، سه نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

جزییات انفجار در کافه مسکو

کمیته ضد تروریسم روسیه اعلام کرد که انفجاری که منجر به کشته شدن ۳ نفر در کافه‌ای در مسکو شد، ناشی از یک بسته انفجاری بوده است.

این کمیته در تبیین جزئیات این حادثه تروریستی افزود که یک زن مجهول‌الهویه این بسته انفجاری را وارد کافه کرده و پس از آنکه نگهبان کافه سد راه او شده، بسته منفجر شده است.

این وزارتخانه تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت قربانیان یا سایر عوامل احتمالی این حادثه منتشر نکرده است.

برچسب ها: مسکو ، انفجار ، جنگ اوکراین
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