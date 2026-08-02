کد خبر: 1372050
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

عقب نشینی دوباره ترامپ درباره ایران

ترام در حالی که برخی منابع از میانجی گری برخی از رهبران منطقه برای توقف حمله ادعایی آمریکا به ایران حکایت دارد، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد با لغو حمله به ایران موافقت کرده است.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با عقب نشینی دوباره نسبت به حمله ادعایی به ایران مدعی شد که با لغو حمله به ایران موافقت کرده است.

ترامپ در ادامه برای تقویت روحیه نظامیان کشورش مدعی شد که آمریکا در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارد و در صورت لزوم، آماده اقدام علیه ایران است.

رئیس‌جمهور آمریکا که دقایقی پیش مدعی شده بود که حمله به ایران را به صورت کامل لغو کرده، این بار این موضوع را مشروط کرد و گفت که لغو حمله برنامه‌ریزی‌شده به ایران، در گرو و مشروط به توانایی برای دستیابی سریع به یک توافق است.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود که ایران و چند کشور دیگر خاورمیانه، پس از توافق بر سر چارچوب و خطوط کلی یک توافق، خواستار به تعویق افتادن هر حمله‌ای شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره جزئیات این توافق ادعایی گفت: توافقی که بر سر کلیات آن بحث شده است، شامل بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز و توقف تهدید هسته‌ای ایران است.

وی برای توجیه علت این عقب نشینی نیز مدعی شد: در ازای دست‌یابی سریع به یک توافق  و به خاطر آینده جهان و بقای ایران، با لغو این حمله موافقت کردم.

ترامپ بدون اشاره به نقض عهد مکرر کشورش به همراه رژیم صهیونیستی در توافقات گذشته مدعی شد که مشروط بر اینکه توافق مذکور به سرعت حاصل شود، اسرائیل به همراه ما متعهد می شود که حمله ای به ایران انجام ندهد.

اظهارات ترامپ ساعتی پس از آن بیان می شود که پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت به طرح واشنگتن برای اجرای حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده است.

آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه از این تماس تلفنی، گزارش داد که بن‌سلمان از ترامپ خواسته است از تشدید تنش خودداری کرده و از انجام حملات گسترده علیه ایران صرف‌نظر کند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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