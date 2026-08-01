رئیس حوزه هنری مازندران از تولید مجموعه‌ای هفت قسمتی از فیلم‌های مستند کوتاه با محوریت حضور مردم ایران در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و قائد امت اسلامی خبر داد.

جوان آنلاین: مهدی معصومی در گفت‌و‌گو با خبرنگار از تولید هفت قسمت فیلم مستند کوتاه با موضوع آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و حضور گسترده مردم در این مراسم خبر داد و با اشاره به اعزام تیمی ۱۰ نفره از هنرمندان و فیلمسازان فعال مرکز هنر‌های تصویری حوزه هنری مازندران به تهران اظهار کرد: این گروه با تشکیل سه تیم تصویربرداری تلاش کردند بخشی از احساسات و حضور پرشور مردم در روز‌های وداع و تشییع را به تصویر بکشند.

به گزارش مهر، وی افزود: حاصل فعالیت این هنرمندان، تولید هفت فیلم مستند کوتاه است که تاکنون سه قسمت از این مجموعه آماده انتشار در فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی شده است.

رئیس حوزه هنری مازندران با قدردانی از همراهی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در اعزام هنرمندان، بیان کرد: بازنمایی حال و هوای مردم عزادار، پاسداشت مقام رهبر شهید در رفتار و نگاه حاضران، حضور اقوام مختلف، همدلی مردم در برگزاری این رویداد و جلوه‌های وحدت ملی از جمله محور‌های موضوعی این آثار است.

معصومی گرجی با اشاره به حضور ویژه مردم مازندران در این مراسم، خاطرنشان کرد: تلاش شده است در این مجموعه مستند، بخشی از مشارکت و همراهی مردم این استان نیز به تصویر کشیده شود.

وی گفت: این آثار به عنوان تولیدات ویژه دفتر هنر‌های تصویری حوزه هنری مازندران تا اربعین رهبر شهید انقلاب از طریق پایگاه‌های مجازی این مرکز و شبکه‌های تلویزیونی منتشر خواهد شد.