جوان آنلاین: ژاپن و آمریکا از ساعت ۱۵ امروز (شنبه، دهم مرداد) در دومین دیدار نیمهنهایی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که در پایان آمریکا فینالیست شد.
ژاپن که تا این مرحله شکست نخورده و در ۱۳ مسابقه قبلی خود پیروز شده بود، امروز سه بر دو نتیجه را واگذار کرد تا فینال مسابقات را از دست بدهد.
ست اول: ۲۵ بر ۱۹
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ ژاپن
ست سوم: ۲۵ بر ۲۰ ژاپن
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۹
ست پنجم: ۱۵ بر ۱۳
پیش از این لهستان هم با پیروزی مقابل اسلوونی به فینال صعود کرده بود.
به این ترتیب دیدار فینال یکشنبه، ۱۱ مرداد از ساعت ۱۵ بین تیمهای لهستان و آمریکا برگزار میشود.
تیمهای اسلوونی و ژاپن نیز از ساعت ۱۱:۱۰ صبح دیدار ردهبندی را برگزار خواهند کرد.