زلنسکی برای استفاده استارلینک از ترامپ کمک خواست

رئیس‌جمهور اوکراین از دونالد ترامپ و مقام‌های آمریکایی خواسته است برای دسترسی گسترده‌تر کی‌یف به سامانه ارتباطی ماهواره‌ای استارلینکِ ایلان ماسک میانجی‌گری کنند.

جوان آنلاین: از ایندیپندنت، ولودیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی خواسته است زمینه استفاده گسترده‌تر اوکراین از شبکه ماهواره‌ای اسپیس ایکس و سرویس استارلینک را فراهم کنند تا نیرو‌های اوکراینی بتوانند حملات دوربرد خود علیه اهدافی در داخل روسیه را دقیق‌تر هدایت کنند.

به گزارش ایرنا، این درخواست در شرایطی مطرح شده که کی‌یف به دنبال راه‌هایی برای کاهش وابستگی خود به سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت آمریکایی است؛ سامانه‌هایی که نقش مهمی در مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه داشته‌اند، اما ذخایر آنها به دلیل نیاز‌های هم‌زمان آمریکا و متحدانش در بحران‌های دیگر، از جمله حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، تحت فشار قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، زلنسکی این درخواست را در دیدار اخیر خود با ترامپ در کاخ سفید مطرح کرده است. یک فرد آگاه به مذاکرات گفت رئیس‌جمهور اوکراین همچنین این موضوع را با قانون‌گذاران آمریکایی در کنگره در میان گذاشته است. ترامپ در این دیدار تعهدی برای پذیرش این درخواست ارائه نکرد.

در حال حاضر، ایلان ماسک اجازه استفاده از استارلینک را در داخل خاک اوکراین و مناطقی که تحت کنترل روسیه قرار گرفته‌اند، داده است، اما استفاده از این سامانه برای عملیات داخل خاک روسیه با محدودیت مواجه است.

زلنسکی چند هفته است که تلاش می‌کند مقام‌های آمریکایی را برای تغییر این سیاست متقاعد کند. او معتقد است دسترسی گسترده‌تر به استارلینک می‌تواند دقت موشک‌ها و پهپاد‌های اوکراینی را در برد‌های متوسط و بلند افزایش دهد.