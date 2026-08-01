جوان آنلاین: به نقل از شهاب نیوز، «ماجد ابو قطیش» عضو ارشد جنبش حماس امروز در سخنانی عنوان کرد: «ما به گسترش حضور و استقامت در مسجد الاقصی فرا می‌خوانیم و از هر کسی که می‌تواند به آنجا برسد، می‌خواهیم که بسیج عمومی، سفر به آن و حضور دائمی در صحن‌های آن را افزایش دهد تا بر هویت اسلامی آن تأکید کرده و از آن در برابر طرح‌های تقسیم و یهودی سازی محافظت کند.»

به گزارش ایرنا، وی افزود: «یورش‌های پیوسته شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی مبارک و هتک حرمت فزاینده صحن‌های این مکان مقدس، با حمایت و پشتیبانی حکومت افراطی اشغالگر انجام می‌شود تا طرح‌های یهودی سازی و تسلط کامل بر آن را تحمیل کنند.»

پیش از این، شیخ «عکرمه صبری» امام و خطیب مسجدالأقصی در سخناین گفته بود: کابینه اسرائیل با یورش‌های مکرر به مسجدالأقصی در پی تحمیل واقعیت‌های جدید است.

وی خاطرنشان کرد، یورش بن گویر به مسجدالأقصی بیانگر تلاش برای اثبات این موضوع است که کابینه اسرائیل بر مسجدالأقصی حاکمیت دارد.

شیخ صبری همچنین گفت این یورش‌ها هر اندازه هم به طول بیانجامد، هرگز هیچ حقی برای اسرائیلی‌ها حاصل نخواهد کرد.