تمدید ممنوعیت صادرات سوخت روسیه تا پایان ژانویه ۲۰۲۷

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، دولت روسیه روز پنجشنبه (هشتم مرداد) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل و بنزین را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی) تمدید کرده است.
به گزارش مهر، روسیه در تلاش برای حمایت از بازار سوخت داخلی پس از حمله به زیرساختهای انرژی این کشور، ابتدا ممنوعیت گازوئیل را از هشتم تا ۳۱ ژوئیه (۱۷ تیر تا ۹ مرداد) اعمال کرد. حملههای مکرر پهپادهای اوکراینی به پالایشگاههای نفت روسیه سبب کمبود سوخت و افزایش قیمتها در این کشور شده است.
مسکو همچنین پیش از این محدودیتهایی را برای صادرات بنزین و سوخت جت اعمال کرده بود.
دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که بهمنظور حفظ ثبات در بازار داخلی، صادرات بنزین، گازوئیل، سوخت دریایی و نفت گاز را بهطور موقت ممنوع میکند.
بااینحال، صادرات تولیدکنندگان از یکم سپتامبر (دهم شهریور) از محدودیتهای مربوط به گازوئیل، سوخت دریایی و نفت گاز معاف خواهد بود.
در این بیانیه آمده است که بخشی از صادرات سوخت همچنان طبق توافقنامههای بیندولتی و در قالب کمکهای بشردوستانه انجام خواهد شد.
دولت روسیه همچنین اعلام کرد که تا یکم نوامبر (دهم آبان) رویهای موقت اتخاذ کرده است تا از تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزانی که اکنون در فصل برداشت هستند، اطمینان حاصل شود.
همچنین مصوبه دیگری با هدف تضمین تأمین پایدار سوخت خودرو برای نهادهای استانی و محلی تصویب شده است.