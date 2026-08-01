تیم فوتبال چلسی متحمل نخستین باختش در زمان سرمربیگری ژابی آلونسو شد و برابر رقیب دیرینه خود شکست خورد. همچنین جدال اینتر و منچسترسیتی به تساوی یک بر یک رسید.

جوان آنلاین: در ادامه بازی‌های دوستانه در سرتاسر جهان، دو تیم فوتبال منچسترسیتی و اینتر در شرق آسیا به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک پایان یافت تا انزو مارسکا کار خودش را به عنوان جانشین پپ گواردیولا با تساوی آغاز کند. در این دیدار ابتدا سیتی موفق شد توسط دیوین موباما جوان از حریفش پیش بیفتد، اما بنجامین پاوار کار را برای اینتر به تساوی کشاند.

به گزارش ایسنا، در ادامه اینتر در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید.

در دیگر دیدار دوستانه امروز نیز چلسی در حالی که با یک گل از تاتنهام ۱۰ نفره پیش بود، با گل‌های ساندرو تونالی و ریچارلیسون دو بر یک شکست خورد تا نخستین شکست ژابی آلونسو روی نیمکت چلسی رقم بخورد. تک گل آبی‌های لندن را نیز در این دیدار استوائو به ثمر رساند.