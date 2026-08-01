جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سال پیش، شروع کار ما با ترور میهمان عزیزمان توسط رژیم صهیونیستی همزمان شد؛ دو سالی که جنگ‌های تحمیلی، فشار و دشمنی‌های پی‌درپی بر مردم ایران تحمیل شد.

وی اضافه کرد: در همه این روز‌های سخت، قهرمانان واقعی مردم بودند. آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد.

مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، ۹ مرداد ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از ۷۰ هیات از کشور‌های خارجی در سطح رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، معاون رئیس جمهور، معاون نخست وزیر، وزیرخارجه و سفرا و همچنین سازمان بین المللی و منطقه‌ای برگزار شد.

وی در مراسم تحلیف بعنوان نهمین رئیس جمهوری، ایران اسلامی سوگند یاد کرد.