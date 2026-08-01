واژگوني ساينا يک کشته و 3 مصدوم بر جاي گذاشت 

رئيس پليس راه استان قزوین از واژگوني يک دستگاه خودرو ساينا با يک کشته و 3 مصدوم در محور بوئين زهرا به ساوه خبر داد.

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین، سرهنگ" حسين تقي خاني" در تشريح اين خبر بيان داشت: در پي اعلام مرکز فوريت‌هاي پليسي110 مبني بر يک مورد حادثه رانندگي در محور بوئين زهرا به ساوه، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نيروهاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند.

وي افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسي هاي اوليه مشخص شد يک دستگاه خودرو سواري ساينا با 4 سرنشين به دلايل نامعلومي واژگون شده كه متاسفانه يکي از سرنشينان فوت و راننده و 2 سرنشين ديگر مصدوم و توسط نيروهاي امدادي به مراکز درماني منتقل شدند.

رئيس پليس راه استان با اشاره به اين که علت اين حادثه از سوي کارشناسان پليس راه در دست بررسي مي باشد، از رانندگان خواست؛ ضمن رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي حتماٌ در فواصل معين اقدام به استراحت کنند تا شاهد حوادث تلخ رانندگي نباشيم.