پلمب انبار تجهيزات پزشکی و لوازم بهداشتی قاچاق

به گزارش زارع خبرنگار جوان آنلاین،فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در عمليات پليس امنيت اقتصادي استان، يک انبار نگهداري تجهيزات پزشکي و لوازم بهداشتي و آرايشي غيرمجاز شناسايي و در بازرسي از آن 16هزار و 74 قلم انواع تجهيزات پزشکي و لوازم آرايشي و بهداشتي خارج از ضوابط اداره نظارت بر تجهيزات پزشکي کشف شد.

سردار "محمدقاسم طرهاني" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري پليس بيان داشت: در پي کسب خبري مبني بر نگهداري انواع تجهيزات پزشکي خارج از ضوابط اداره نظارت بر تجهيزات پزشکي و لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق در فروشگاه تجهيزات پزشکي واقع در شهرقزوين، تحقيقات پليس در اين زمينه آغاز شد.

وي افزود: ماموران پليس امنيت اقتصادي به همراه کارشناسان معاونت غذا و دارو از فروشگاه مورد نظر بازديد کرده که تعداد 6 هزار و 523 قلم تجهيزات پزشکي و 9 هزارو 551 قلم لوازم آرايشي و بهداشتي که فاقد برچسب اصالت ،فاقدتاريخ مصرف معتبر، توزيع خارج از شبکه و عدم ثبت در سامانه ها مي باشد را کشف و و فروشگاه مورد نظر را پلمب کردند.

فرمانده انتظامي استان قزوين با اشاره به تعيين ارزش 16 ميليارد ريالي تجهيزات کشف شده از سوي کارشناسان پليس امنيت اقتصادي قزوين افزود: با دستور مقام قضائي متهم به همراه پرونده مقدماتي براي سير مراحل قانوني به دستگاه قضائي معرفي شد.