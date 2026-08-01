وقاحت اسرائیلی: درهای اسپانیا به روی ساکنان غزه باز شود

جوان آنلاین: در حالی که بحران انسانی در غزه به اوج خود رسیده است، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر پیامی خطاب به پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا فرستاد و از او خواست ساکنان نوار غزه را که خواهان مهاجرت هستند، بپذیرد.

به نقل از صدی البلد، در زمانی که رژیم صهیونیستی با ایجاد شرایط غیرقابل‌زیست در غزه از طریق بمباران گسترده و محاصره، عملاً در حال تبدیل کردن این منطقه به بستری برای اخراج اجباری ساکنان آن است؛ بن گویر مدعی شد که پذیرش آوارگان فلسطینی توسط اسپانیا، ترجمه عملی مواضع مادرید در حمایت از فلسطینیان خواهد بود.

بن‌گویر در سخنانی که هدف آن انتقال بار مسئولیت جنگ‌افروزی‌ها به جامعه جهانی و پاکسازی جمعیتی از سرزمین‌های فلسطین است، گفت: «صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود را به پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، به مناسبت تعهد راسخ او به پذیرش مهاجران و تقویت تنوع انسانی تقدیم می‌کنم. من به‌عنوان فردی که نگرانی عمیقی نسبت به حماس و ساکنان غزه دارد، از شما می‌خواهم سخنان خود را به عمل تبدیل کنید: درهای اسپانیا را باز کنید و به ساکنان غزه که خواهان مهاجرت هستند، پناهندگی بدهید. این فرصتی عالی برای مشارکت بیشتر در تقویت تنوع انسانی در اسپانیا است.»

اظهارات بن‌گویر هم‌زمان با تشدید بحث‌ها درباره موج‌های مهاجرت غیرقانونی به شهر سئوتای اسپانیا مطرح شد؛ امری که پس از ورود هزاران مهاجر به این شهر طی روزهای اخیر شکل گرفته است.

استفاده از واژگانی نظیر تنوع انسانی توسط بن‌گویر برای توصیف کوچ اجباری فلسطینیان، نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک برای پوشاندن ماهیت استعماری و نژادپرستانه سیاست‌های کابینه اشغالگر با لفافه انسانیت است.