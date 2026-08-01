ترامپ باز هم از گرینلند گفت: تا ۲۰۲۹ مال ماست!

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، بار دیگر بر تمایل خود برای تصاحب گرینلند تأکید کرد و پیش‌بینی کرد این سرزمین تا زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در ژانویه ۲۰۲۹ تحت کنترل آمریکا قرار خواهد گرفت.

ترامپ پیش از این نیز بارها خواستار تصاحب گرینلند، منطقه خودمختار وابسته به دانمارک، شده و مدعی شده بود کنترل این جزیره برای امنیت ملی آمریکا و جلوگیری از نفوذ کشورهایی مانند روسیه و چین ضروری است.

این موضع‌گیری‌ها موجب افزایش تنش میان واشنگتن و متحدان اروپایی شده است؛ کشورهایی که اظهارات ترامپ را تهدیدی علیه حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند می‌دانند.

ترامپ پیش‌تر برای وادار کردن دانمارک و دیگر متحدان اروپایی به توافق، تهدید به اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای آنها کرده بود، اما پس از دیدار با دبیرکل ناتو از این موضع عقب‌نشینی کرد.