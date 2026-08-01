ادامه تجاوز اسرائیل به جنوب سوریه

جوان آنلاین: منابع محلی در سوریه اعلام کردند یک گشتی ارتش اسرائیل وارد روستای «بُریقه» در حومه مرکزی استان القنیطره شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی پس از ورود به این روستا، یک ایست بازرسی برپا کرده و اقدام به بازرسی رهگذران کرده‌اند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآوردند.

پس از استان جنوبی القنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم آن توسط نظامیان اسرائیل در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است.

همچنین حریم هوایی مناطق حومه دمشق و السویداء نیز چند نوبت نقض شده است.