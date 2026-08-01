تظاهرات هزاران اوکراینی علیه تصمیم زلنسکی برای برکناری وزیر دفاع

جوان آنلاین: میخائیلو فدوروف که در ژانویه مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت، در اواسط ژوئیه در یک تغییر ناگهانی و بدون دلیل مشخص از دولت برکنار شد.
به گزارش ایرنا، از آن هنگام، اوکراینیها در کنار دفتر ریاست جمهوری تجمع کردهاند و خواستار بازگشت فدوروف به سمت خود شدهاند.
فدوروف که به خاطر پیشبرد نوآوری نظامی در طول جنگ اوکراین با روسیه شناخته میشود، از پذیرش مسئولیتهای دیگر در دولت خودداری کرده است.
زلنسکی ابتدا اعلام کرده بود که فدوروف را به دلیل اختلاف با اولکساندر سیرسکی فرمانده سابق نیروهای مسلح برکنار کرد. اما گمانهزنیها مبنی بر اینکه فدوروف به دلیل تلاشها برای مقابله با فساد در بخش دفاع مجبور به کنارهگیری شده است، افزایش یافته است.
معترضان روز جمعه با هدف جلب توجه رئیسجمهور به مخالفت آنها با برکناری فدوروف در مرکز تاریخی کییف راهپیمایی کردند.
برخی از اوکراینیها در این باره تردید دارند که آیا جنگ با روسیه بدون نوسازی فناوری سیستم ارتش پس از شوروی امکان پیروزی دارد یا خیر؛ تحولی که فدوروف آن را پذیرفت و به آن جامه عمل پوشاند.
دیمیترو کوزیاتینسکی سازماندهنده اعتراضات و کهنه سرباز اوکراینی گفت که زلنسکی باید یک سال به فدوروف فرصت دهد تا اصلاحات را در بخش دفاعی دنبال کند و سپس او را بر اساس نتایج قضاوت کند.