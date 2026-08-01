کد خبر: 1371905
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

امام جمعه بغداد: آمریکا و اسرائیل از زیارت اربعین هراس دارند

امما جمعه بغداد آیت‌الله «سید یاسین موسوی» امام جمعه بغداد با تأکید بر پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی مردم عراق با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: این پیوند در همراهی و پاسخگویی ملت عراق به پروژه تحول‌آفرین و الهی حضرت امام حسین (ع) در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و اقتصادی تجلی یافته است و زیارت اربعین پروژه‌ای الهی و زمینه‌ساز ظهور حضرت امام مهدی (عج) است که آمریکا و اسرائیل از آن هراس دارند.

جوان آنلاین: آیت‌الله موسوی در خطبه‌های نماز جمعه بغداد اظهار داشت: «از عظمت این کشور و ملت ما این است که خداوند محبت حضرت امام حسین(ع) و شعائر حسینی را در شخصیت و وجود ما قرار داده است و در عمق وجدان عمومی مردم عراق، پیوندی عمیق میان آنان و سیدالشهدا (ع) شکل گرفته است؛ چه بخواهیم این عمق را از منظر عاطفی و وجدانی تفسیر کنیم و چه از منظر اصولی و اعتقادی، معنای آن یکسان است.»

به گزارش ایرنا، استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف افزود: «تاریخ به مردم عراق از دوران پس از شهادت حضرت امام حسین (ع) تا امروز نشان داده است که آنان به ابا عبدالله الحسین (ع)، به عنوان یک پروژه الهی و تحول‌آفرین، پاسخ داده‌اند و برای تحقق کلمه خداوند در زمین، در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و اقتصادی تلاش کرده‌اند.»

امام جمعه بغداد ادامه داد: «این پروژه، همان اسلام و تشیع است؛ همان حقیقتی که از آن با این تعبیر یاد می‌کنیم که اسلام، محمدی‌الوجود و حسینی‌البقاء است.»

آیت‌الله موسوی با اشاره به تلاش‌های حاکمان و طاغوت‌ها در طول تاریخ برای زدودن هویت حسینی از مردم عراق تصریح کرد: این تلاش‌ها همواره در نهایت به سقوط همان نظام‌ها و حاکمان انجامیده است.

وی تأکید کرد: «هیچ‌کس، در هر دوره‌ای از تاریخ و با هر قدرتی که داشته باشد، نمی‌تواند این باور و پیوند عمیق عاطفی و قلبی را از شخصیت و وجود ما جدا کند.»

* زیارت اربعین؛ پروژه‌ای الهی برای زمینه‌سازی ظهور
آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به زیارت اربعین پرداخت و آن را «پروژه‌ای الهی و زمینه‌ساز ظهور مولایمان صاحب العصر و الزمان(عج)» توصیف کرد.

وی گفت: «زیارت اربعین را نمی‌توان دارای مفاهیم کوچک و ساده‌ای دانست؛ آن‌گونه که برخی افراد ناآگاه تلاش می‌کنند آن را معرفی کنند. این یک پدیده بزرگ است که ده‌ها میلیون نفر از کشورهای مختلف جهان در آن حضور می‌یابند و مردم ده‌ها کشور برای زیارت بارگاه سیدالشهدا(ع) راهی عراق می‌شوند.»

امام جمعه بغداد با اشاره به نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی از برگزاری باشکوه زیارت اربعین اظهار داشت: «استعمار از این زیارت هراس دارد؛ آمریکایی‌ها از آن می‌ترسند و اسرائیلی‌ها نیز از آن بیم دارند. در رسانه‌های جهانی نیز اظهاراتی از سوی آنان منتشر شده است و حتی مبالغ هنگفتی برای رسانه‌ها و جریان‌های تبلیغاتی دروغین و ارزان‌قیمت هزینه کرده‌اند تا با ایجاد تردید درباره این زیارت، مردم را از مشارکت در آن بازدارند.»

* تلاش برای ناکام گذاشتن اربعین

آیت‌الله موسوی همچنین از تلاش‌های آمریکا و عربستان برای مانع تراشی در مسیر زیارت اربعین امسال خبر داد و گفت: «فشار بر عراق و کشاندن جنگ به جنوب این کشور که امروز میزبان ده‌ها میلیون زائر عراقی و غیرعراقی، از شیعه و سنی گرفته تا مسلمانان، مسیحیان و صابئین است، با هدف شکست و ناکام گذاشتن این زیارت انجام می‌شود.»

وی از مردم عراق خواست به این مراسم دینی پایبند باشند و اجازه ندهند آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن دخالت کنند.

امام جمعه بغداد تصریح کرد: «همه ما، عراقی، ایرانی و مردم کشورهای حوزه خلیج فارس، باید متحد باشیم و نسبت به توطئه‌هایی که عربستان، امارات و برخی کشورهای خلیج فارس برای ایجاد اختلاف میان ما و جمهوری اسلامی ایران طراحی می‌کنند، هوشیار باشیم.»

* هشدار به مسئولان عراق درباره تبعیت از آمریکا

آیت‌الله موسوی در ادامه خطاب به رهبران و مسئولان عراقی گفت: «در برابر خواسته‌های ترامپ تسلیم نشوید؛ به خدا سوگند، او هیچ‌یک از وعده‌هایی را که داده است، به شما نخواهد داد.»

وی افزود: نخست‌وزیر عراق قصد داشت به عربستان برود و با آنها توافق‌هایی انجام دهد، اما عربستان در نهایت با کشتن فرزندان ما، حمله به نیروهای مسلح و آغاز جنگ علیه ما، از او استقبال کرد.

امام جمعه بغداد در پایان خطبه‌های خود بر ضرورت وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌ها تأکید کرد و گفت: «عراق به یک نیروی مسلح قدرتمند نیاز دارد که توانایی حفاظت از آسمان و خاک کشور را داشته باشد.»

وی همچنین نسبت به تلاش‌های آمریکا برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت و نیروهای الحشد الشعبی( بسیج مردمی) هشدار داد و تأکید کرد که واشنگتن همچنان بر اجرای این طرح اصرار دارد.

برچسب ها: امام جمعه بغداد ، زیارت اربعین ، آمریکا
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