در جلسه هماهنگی منطقه ۴ شهرداری قزوین با سازمان پارک‌ها و فضای سبز، برنامه‌های توسعه فضای سبز، بهبود آبیاری پارک‌ها و کاشت درخت در شهرک عارف و بلوار شهید باهنر بررسی و بر گسترش همکاری‌های مشترک برای ارتقای خدمات شهری تأکید شد.

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین،جلسه هماهنگی معاونت خدمات شهری منطقه با سازمان پارک‌ها و فضای سبز با حضور امیرعلی مقدمی معاون خدمات شهری منطقه چهار قزوین ،عوامل اجرایی سازمان پارک‌ها و فضای سبز و دیگر مسئولان شهرداری منطقه ۴ برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل مربوط به توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره برنامه‌ریزی برای کاشت درخت در شهرک عارف و بلوار شهید باهنر، تأمین و تخصیص سهمیه آبیاری پارک‌های سطح منطقه و راهکارهای بهبود وضعیت نگهداری فضای سبز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین، بر ضرورت افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان شهرداری منطقه ۴ و سازمان پارک‌ها و فضای سبز در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری، تسریع در اجرای برنامه‌های مشترک و پاسخگویی مطلوب به مطالبات شهروندان تأکید شد.

در پایان این جلسه، مقرر شد با استمرار تعامل و همکاری میان دو مجموعه، اقدامات لازم برای توسعه فضای سبز، بهبود فرآیند آبیاری و اجرای برنامه‌های مشترک با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان در دستور کار قرار گیرد.