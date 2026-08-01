جزئیات جلسه مقدماتی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تنگه هرمز

جوان آنلاین: حسن قشقاوی نماینده رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: جلسهای مقدماتی با حضور جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، نماینده معاونت قوانین مجلس و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، با موضوع بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز برگزار شد.
وی افزود: برخی دستگاهها و ارگانها نظرات خود را درباره طرح مدیریت تنگه هرمز ارائه کردهاند و بهزودی دولت نیز بهصورت یکپارچه، دیدگاههای خود را از طریق معاونت حقوقی اعلام خواهد کرد.
قشقاوی ادامه داد: امیدواریم هرچه سریعتر این نظرات و جمعبندیها در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا همه اعضا از پیشنهادهای مطرحشده مطلع شوند. پس از بررسی دقیق و با آمادگی کامل، طرح در کمیسیون امنیت ملی، بهعنوان کمیسیون اصلی، به تصویب خواهد رسید و سپس برای تصویب توسط نمایندگان محترم، به صحن علنی مجلس ارائه میشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: محور اصلی بررسیهای این طرح، حفظ منافع ملی و تأمین امنیت ملی کشور است. همانگونه که رژیم حقوقی بسیاری از تنگهها و آبراهههای بینالمللی پس از وقوع جنگها یا تغییرات اساسی در شرایط و اوضاع شکل گرفته است، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تغییرات بنیادین ناشی از شرایط جنگی، این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.
قشقاوی تأکید کرد: بر اساس اصل «تغییر اوضاع و احوال» در حقوق بینالملل و با استناد به قواعد حقوق دریاها، این طرح با محوریت صیانت از منافع و امنیت ملی با قاطعیت دنبال خواهد شد.
قشقاوی تأکید کرد: حقوق بینالملل و کنوانسیونهای دریایی، امکان بازنگری در رژیم حقوقی تنگهها و آبراههها را در شرایط خاص، از جمله دوران جنگ و با توجه به تغییر اوضاع و احوال، به رسمیت میشناسند.
وی افزود: بر همین اساس، با توجه به شرایط جنگی موجود و با در نظر گرفتن الزامات امنیتی و منافع ملی، میتوان وضعیت حقوقی جدیدی را برای تنگه هرمز در نظر گرفت؛ وضعیتی که طبیعتاً با شرایط پیش از جنگ متفاوت خواهد بود.