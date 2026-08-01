سردار رضایی: تنگه هرمز هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد

جوان آنلاین: سردار محسن رضایی، مشاور نظامی فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس، در پیام ویدیویی در رابطه با تنگه هرمز، اظهار کرد : تنگه هرمز هیچ ارتباطی با دولت آمریکا ندارد و اصلا برای چهچیز دولت آمریکا آمده و در یک مسئلهای که مربوط به دو کشور منطقهای است، دخالت میکند؟
وی افزود: همه دنیا از تنگه هرمز استفاده میکنند، با وجود این، آیا کشورهای اروپایی هم حاضر هستند که آمریکا به تنهایی در سرنوشت تنگه هرمز دخالت کند؟ هیچ کشوری حاضر نیست آمریکا در این تنگه دخالت کند.
سردار رضایی تاکید کرد: تنگه هرمز با تمام تنگههای دنیا متفاوت است، زیرا این تنگه ورودی یک خلیج است و ورودی یک خلیج با تنگههای دیگر که بین اقیانوسها یا بین دریاها است و همه آمده و از آن عبور میکنند، لذا متفاوت است و آمریکا اصلاً چهچیزی میخواهد که از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شود؟ لذا ما به آمریکا مشکوک هستیم، چرا که با آنان در جنگ بوده و هستیم.