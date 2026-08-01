به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین،علی رمضانپور اظهار کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری، واحدهای مرغ تخم‌گذار استان موفق به تولید ۲۹ هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ شدند که این میزان تولید، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و حفظ ثبات عرضه این محصول در استان و کشور دارد.

وی افزود: در این مدت، کارشناسان مدیریت امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور مستمر در واحدهای تولیدی، روند فعالیت و جوجه‌ریزی واحدهای مرغ تخم‌گذار را مورد پایش و ارزیابی قرار داده و همزمان برنامه‌های بهبود مدیریت در این واحدها را با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای راندمان تولید، کاهش تلفات و بهبود عملکرد گله‌ها اجرا کردند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت بالای تولید در این بخش تصریح کرد: در حال حاضر ۵۱ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت پنج میلیون قطعه در استان قزوین فعال است که با تولید مستمر، سهم قابل توجهی در تأمین تخم‌مرغ مورد نیاز بازار و تحقق امنیت غذایی کشور دارند.

رمضانپور ادامه داد: رعایت اصول فنی و بهداشتی، اجرای ضوابط امنیت زیستی، مدیریت صحیح گله‌ها و نظارت مستمر کارشناسان از مهم‌ترین عوامل حفظ پایداری تولید در واحدهای مرغ تخم‌گذار استان به شمار می‌رود و این اقدامات در افزایش کیفیت و کمیت تولید نیز تأثیر بسزایی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تداوم حمایت‌های فنی و تخصصی از بهره‌برداران، ارتقای دانش مدیریتی واحدهای تولیدی و تقویت برنامه‌های نظارتی، توسعه پایدار صنعت مرغ تخم‌گذار را دنبال می‌کند تا علاوه بر حفظ تولید، زمینه افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار فراهم شود.

استان قزوین با برخورداری از ظرفیت پنج میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار، از قطب‌های مهم تولید تخم‌مرغ کشور به شمار می‌رود و تولید نزدیک به ۳۰ هزار تن تخم‌مرغ در چهار ماهه نخست سال، بیانگر توانمندی این استان در حفظ پایداری تولید و تأمین نیاز بازار است.