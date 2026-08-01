به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین،این نشست با حضور کیوان حسنپور، مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین و خلیل نوروزی، شهردار اقبالیه برگزار شد و ظرفیتها و الزامات اجرای طرح احداث روستابازار مورد بررسی قرار گرفت.
حسنپور در این نشست با اشاره به نقش تعاونیهای روستایی در حمایت از زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی اظهار داشت: روستابازارها با هدف کوتاه کردن مسیر عرضه محصولات از تولیدکننده تا مصرفکننده، کاهش هزینهها، حذف واسطههای غیرضروری و فراهم کردن دسترسی مردم به محصولات باکیفیت ایجاد میشوند.
وی افزود: شهر اقبالیه با توجه به ظرفیت جمعیتی و موقعیت مناسب، از شرایط مطلوبی برای راهاندازی این بازار برخوردار است و با همکاری شهرداری میتوان زمینه عرضه مستقیم محصولات تولیدی شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی استان را فراهم کرد.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین تأکید کرد: توسعه بازارهای عرضه مستقیم، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش مهمی در تنظیم بازار، افزایش رضایتمندی شهروندان و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی دارد.
در ادامه، خلیل نوروزی شهردار اقبالیه ضمن استقبال از اجرای این طرح، بر آمادگی شهرداری برای همکاری در زمینه شناسایی محل مناسب و تأمین زیرساختهای لازم تأکید کرد و راهاندازی روستابازار را اقدامی مؤثر در جهت رفاه شهروندان و حمایت از تولید داخلی دانست.