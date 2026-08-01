کد خبر: 1371876
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

خطر فاجعه هسته‌ای در انگلیس در پی آتش‌سوزی‌ در نزدیکی راکتور

هسته‌ای با وقوع آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای سیزول بی در ساحل سافک، انگلیس وضعیت اضطراری جدی و بزرگی اعلام کرده است.

جوان آنلاین: به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، ده‌ها تیم نجات و اورژانس در حال تلاش برای خاموش کردن آتش هستند، زیرا بیم آن می‌رود که شعله‌های آتش به هسته رآکتور برسد و به طور بالقوه منجر به یک فاجعه هسته‌ای قریب‌الوقوع شود.

 
 

به گفته مقامات آتش‌نشانی، آتش‌سوزی عظیم و به سرعت در حال گسترش، منطقه‌ای معادل ۲۱۰ زمین فوتبال در سافک را فرا گرفته است و انتظار می‌رود مقابله با آتش‌سوزی تا دو روز دیگر ادامه یابد.

مقامات شورای شهرستان فاش کردند که مساحت منطقه تحت تأثیر آتش‌سوزی‌های جنگلی در این شهرستان به حدود ۱۵۰ هکتار رسیده است. شرایط متغیر باد همچنان بر جهت و رفتار آتش تأثیر می‌گذارد و پیش‌بینی گسترش آن را دشوار می‌کند. وضعیت هر لحظه بدتر می‌شود و مقامات وضعیت اضطراری بزرگی اعلام کرده‌اند و ساکنان تقریباً ۲۰۰ خانه و کاروان ساحلی مجبور به تخلیه شده‌اند.

ساکنان روستاهای اطراف، تا سه مایل دورتر، برای بسیاری از آتش‌نشانان محل اقامت فراهم کرده‌اند. شورای شهر تأیید کرد که از دولت مرکزی درخواست حمایت ملی بیشتری، از جمله تیم‌های متخصص آتش‌نشانی، افسران و مشاوران تاکتیکی، برای پیوستن به تقریباً ۹۰ آتش‌نشانی که در حال حاضر در محل برای مقابله با آتش‌سوزی هستند، کرده است.

مقامات خدمات آتش‌نشانی و نجات شهرستان هشدار دادند که آتش‌سوزی ممکن است ۳۶ ساعت دیگر ادامه داشته باشد تا حداقل مهار شود. آنها خاطرنشان کردند که آتش‌سوزی حدود چهار مایل از نیروگاه هسته‌ای سایزول بی فاصله دارد، اما تغییر جهت باد می‌تواند اوضاع را بدتر کند.

مقامات هسته‌ای در EDF، که گفته می‌شود از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارند، اظهار داشتند که در حال حاضر هیچ خطری برای نیروگاه وجود ندارد.

دود و شعله‌های آتش به منطقه حفاظت‌شده طبیعی مینسمیر متعلق به انجمن سلطنتی حفاظت از پرندگان نیز سرایت کرده است، که شامل زیستگاه‌هایی با اهمیت ملی است و به عنوان یک مکان مورد توجه علمی ویژه محافظت می‌شود.

اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس متعهد شده است که تمام منابع لازم را در اختیار آتش‌نشانان سافک قرار دهد.

به گفته سرپرست ارشد، بادهای شدید عامل اصلی تداوم آتش‌سوزی‌ها هستند. او خاطرنشان کرد که اگرچه آنها ماشین‌های آتش‌نشانی استاندارد زیادی دارند که به رساندن آب و تجهیزات کمک می‌کنند، اما هنوز برای دسترسی به پوشش گیاهی متراکم به تانکرهای آب بزرگ و وسایل نقلیه خارج از جاده نیاز دارند.

در این زمینه، شبکه اصلی برق انگلستان به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی، قطع برق سه منطقه در سافک را اعلام کرد. تیم‌های مهندسی و نگهداری در حال انجام تعمیرات اضطراری شبکه ایمنی برای بازگرداندن برق هستند. تخمین زده می‌شود که تقریباً ۲۱,۸۷۱ هکتار زمین در سراسر بریتانیا در سال ۲۰۲۶ سوخته باشد.

به گفته کارشناسان سوخت هسته‌ای، این سایت هسته‌ای برای مقاومت در برابر طیف وسیعی از خطرات داخلی و خارجی، از جمله آتش‌سوزی، طراحی شده است. آنها خاطرنشان کردند که بزرگترین چالش، اتصال نیروگاه به شبکه برق برای حفظ خنک‌سازی است.

به گزارش دیلی میل، دانشمندان تأکید کردند که نفوذ به سیستم حفاظتی راکتور غیرقابل تصور است، زیرا راکتور هسته‌ای توسط یک مخزن فولادی به ضخامت ۲۰ سانتی‌متر که توسط یک پوشش بتنی مسلح احاطه شده است، محافظت می‌شود. با این حال، این خطر به سایر تأسیسات، مانند تأسیسات ذخیره‌سازی سوخت مصرف شده، که آنها نیز نیاز به حفاظت دارند، گسترش می‌یابد.

نخست وزیر انگلیس آتش‌سوزی را بسیار جدی توصیف کرد و گفت که مرتباً در مورد وضعیت به‌روزرسانی دریافت می‌کند. او افزود که با دولت همکاری می‌کند تا اطمینان حاصل کند که سرویس آتش‌نشانی و نجات سافک تمام پشتیبانی و کمک‌های مورد نیاز خود را از سایر خدمات و منابع دریافت می‌کند.

طبق داده‌های سرویس اطلاعات آتش‌سوزی جنگل اروپا، تا پایان هفته گذشته، حدود ۲۱,۸۷۱ هکتار زمین در سراسر بریتانیا در آتش سوخته است. یک هکتار تقریباً به اندازه یک زمین فوتبال است، در حالی که بیرمنگام به تنهایی تقریباً ۲۶,۰۰۰ هکتار را پوشش می‌دهد.

بزرگترین چالش، اتصال ایستگاه به شبکه برق برای حفظ خنک‌کنندگی است. شدت آتش‌سوزی‌ها در این زمان از سال، از زمان شروع ثبت داده‌ها در سال ۱۹۸۰، بالاترین میزان است. تاکنون در سال ۲۰۲۶، ۶۶ آتش‌سوزی در بریتانیا رخ داده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، ۱۷۵ مورد بوده است. با این حال، آتش‌سوزی‌های امسال به طور متوسط مخرب‌تر بوده‌اند و به طور متوسط ۳۳۱ هکتار در هر آتش‌سوزی سوزانده شده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵، ۲۶۱ هکتار در هر آتش‌سوزی و سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، به طور متوسط ۲۱۰ هکتار در هر آتش‌سوزی بوده است.

این در حالی است که چندین کشور اروپایی با آتش‌سوزی‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کنند. حدود ۳۶۰ هزار نفر در سراسر فرانسه و اسپانیا تخلیه شده‌اند، پس از آنکه منطقه‌ای چهار برابر پاریس در آتش سوخت و بخش‌های ژیروند و لاندس به ویژه آسیب دیدند.

برچسب ها: هسته ای ، آتش سوزی ، لندن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

جنگ ترامپ را می‌خورد!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

خنجر یمنی از روبه‌رو!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ روانی تنگه‌ها!

دام جنگ

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

اربعین مصداق قدرت نرم است

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 

۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار