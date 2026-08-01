جوان آنلاین: به گزارش رسانههای بریتانیایی، دهها تیم نجات و اورژانس در حال تلاش برای خاموش کردن آتش هستند، زیرا بیم آن میرود که شعلههای آتش به هسته رآکتور برسد و به طور بالقوه منجر به یک فاجعه هستهای قریبالوقوع شود.
به گفته مقامات آتشنشانی، آتشسوزی عظیم و به سرعت در حال گسترش، منطقهای معادل ۲۱۰ زمین فوتبال در سافک را فرا گرفته است و انتظار میرود مقابله با آتشسوزی تا دو روز دیگر ادامه یابد.
مقامات شورای شهرستان فاش کردند که مساحت منطقه تحت تأثیر آتشسوزیهای جنگلی در این شهرستان به حدود ۱۵۰ هکتار رسیده است. شرایط متغیر باد همچنان بر جهت و رفتار آتش تأثیر میگذارد و پیشبینی گسترش آن را دشوار میکند. وضعیت هر لحظه بدتر میشود و مقامات وضعیت اضطراری بزرگی اعلام کردهاند و ساکنان تقریباً ۲۰۰ خانه و کاروان ساحلی مجبور به تخلیه شدهاند.
ساکنان روستاهای اطراف، تا سه مایل دورتر، برای بسیاری از آتشنشانان محل اقامت فراهم کردهاند. شورای شهر تأیید کرد که از دولت مرکزی درخواست حمایت ملی بیشتری، از جمله تیمهای متخصص آتشنشانی، افسران و مشاوران تاکتیکی، برای پیوستن به تقریباً ۹۰ آتشنشانی که در حال حاضر در محل برای مقابله با آتشسوزی هستند، کرده است.
مقامات خدمات آتشنشانی و نجات شهرستان هشدار دادند که آتشسوزی ممکن است ۳۶ ساعت دیگر ادامه داشته باشد تا حداقل مهار شود. آنها خاطرنشان کردند که آتشسوزی حدود چهار مایل از نیروگاه هستهای سایزول بی فاصله دارد، اما تغییر جهت باد میتواند اوضاع را بدتر کند.
مقامات هستهای در EDF، که گفته میشود از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارند، اظهار داشتند که در حال حاضر هیچ خطری برای نیروگاه وجود ندارد.
دود و شعلههای آتش به منطقه حفاظتشده طبیعی مینسمیر متعلق به انجمن سلطنتی حفاظت از پرندگان نیز سرایت کرده است، که شامل زیستگاههایی با اهمیت ملی است و به عنوان یک مکان مورد توجه علمی ویژه محافظت میشود.
اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس متعهد شده است که تمام منابع لازم را در اختیار آتشنشانان سافک قرار دهد.
به گفته سرپرست ارشد، بادهای شدید عامل اصلی تداوم آتشسوزیها هستند. او خاطرنشان کرد که اگرچه آنها ماشینهای آتشنشانی استاندارد زیادی دارند که به رساندن آب و تجهیزات کمک میکنند، اما هنوز برای دسترسی به پوشش گیاهی متراکم به تانکرهای آب بزرگ و وسایل نقلیه خارج از جاده نیاز دارند.
در این زمینه، شبکه اصلی برق انگلستان به دلیل آتشسوزیهای جنگلی، قطع برق سه منطقه در سافک را اعلام کرد. تیمهای مهندسی و نگهداری در حال انجام تعمیرات اضطراری شبکه ایمنی برای بازگرداندن برق هستند. تخمین زده میشود که تقریباً ۲۱,۸۷۱ هکتار زمین در سراسر بریتانیا در سال ۲۰۲۶ سوخته باشد.
به گفته کارشناسان سوخت هستهای، این سایت هستهای برای مقاومت در برابر طیف وسیعی از خطرات داخلی و خارجی، از جمله آتشسوزی، طراحی شده است. آنها خاطرنشان کردند که بزرگترین چالش، اتصال نیروگاه به شبکه برق برای حفظ خنکسازی است.
به گزارش دیلی میل، دانشمندان تأکید کردند که نفوذ به سیستم حفاظتی راکتور غیرقابل تصور است، زیرا راکتور هستهای توسط یک مخزن فولادی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر که توسط یک پوشش بتنی مسلح احاطه شده است، محافظت میشود. با این حال، این خطر به سایر تأسیسات، مانند تأسیسات ذخیرهسازی سوخت مصرف شده، که آنها نیز نیاز به حفاظت دارند، گسترش مییابد.
نخست وزیر انگلیس آتشسوزی را بسیار جدی توصیف کرد و گفت که مرتباً در مورد وضعیت بهروزرسانی دریافت میکند. او افزود که با دولت همکاری میکند تا اطمینان حاصل کند که سرویس آتشنشانی و نجات سافک تمام پشتیبانی و کمکهای مورد نیاز خود را از سایر خدمات و منابع دریافت میکند.
طبق دادههای سرویس اطلاعات آتشسوزی جنگل اروپا، تا پایان هفته گذشته، حدود ۲۱,۸۷۱ هکتار زمین در سراسر بریتانیا در آتش سوخته است. یک هکتار تقریباً به اندازه یک زمین فوتبال است، در حالی که بیرمنگام به تنهایی تقریباً ۲۶,۰۰۰ هکتار را پوشش میدهد.
بزرگترین چالش، اتصال ایستگاه به شبکه برق برای حفظ خنککنندگی است. شدت آتشسوزیها در این زمان از سال، از زمان شروع ثبت دادهها در سال ۱۹۸۰، بالاترین میزان است. تاکنون در سال ۲۰۲۶، ۶۶ آتشسوزی در بریتانیا رخ داده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، ۱۷۵ مورد بوده است. با این حال، آتشسوزیهای امسال به طور متوسط مخربتر بودهاند و به طور متوسط ۳۳۱ هکتار در هر آتشسوزی سوزانده شدهاند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵، ۲۶۱ هکتار در هر آتشسوزی و سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، به طور متوسط ۲۱۰ هکتار در هر آتشسوزی بوده است.
این در حالی است که چندین کشور اروپایی با آتشسوزیهای گسترده دست و پنجه نرم میکنند. حدود ۳۶۰ هزار نفر در سراسر فرانسه و اسپانیا تخلیه شدهاند، پس از آنکه منطقهای چهار برابر پاریس در آتش سوخت و بخشهای ژیروند و لاندس به ویژه آسیب دیدند.