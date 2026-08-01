طارمی از فهرست اروپایی المپیاکوس خط خورد

جوان آنلاین: ژوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی اسپانیایی المپیاکوس، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را در فهرست بازیکنان این تیم برای مرحله سوم انتخابی لیگ قهرمانان اروپا قرار نداد. المپیاکوس در این مرحله باید به مصاف نایمخن هلند برود.
با این حال، طبق مقررات یوفا، باشگاه المپیاکوس تا پیش از برگزاری نخستین مسابقه این مرحله در تاریخ ۱۳ مرداد، امکان ایجاد حداکثر دو تغییر در فهرست اعلامشده را خواهد داشت. بنابراین احتمال اضافه شدن نام طارمی یا دیگر بازیکنان به این فهرست همچنان وجود دارد.
در روزهای اخیر، برخی رسانههای یونانی از قرار گرفتن نام طارمی در فهرست بازیکنان مازاد المپیاکوس خبر داده بودند. این مهاجم ۳۲ ساله که یک فصل دیگر با باشگاه یونانی قرارداد دارد، فصل گذشته در ۳۹ مسابقه موفق شد ۱۶ گل به ثمر برساند و ۶ پاس گل ثبت کند.
علاوه بر طارمی و یارمچوک، نام آندره لوئیس، کلایتون، استفان اورتگا، دروازهبان تازهوارد المپیاکوس، و یوسف یازیچی که همچنان دوران مصدومیت خود را سپری میکند نیز از فهرست ۲۵ نفره کنار گذاشته شده است.
رسانه یونانی Sport Time در گزارشی اعلام کرد که حذف نام طارمی بیش از آنکه یک تصمیم فنی باشد، به شرایط بدنی و روند آمادهسازی او مربوط است. بر اساس این گزارش، طارمی به دلیل پایان دیرهنگام تعطیلات و اضافه شدن با تأخیر به اردوی پیشفصل، هنوز از نظر آمادگی جسمانی به شرایط ایدهآل نرسیده و به همین دلیل از فهرست اولیه کنار گذاشته شده است.
این رسانه همچنین نوشت: رومن یارمچوک نیز به همین دلیل از فهرست خارج شده و مندیلیبار مطابق رویکرد همیشگی خود، آمادگی بدنی را بر نام و سابقه بازیکنان ترجیح داده است.
همزمان، رسانههای برزیلی همچنان از علاقه باشگاه واسکو دوگاما به جذب طارمی خبر میدهند، اما رسانه نزدیک به باشگاه المپیاکوس با نام RedKing این موضوع را رد کرده و نوشته است که در حال حاضر هیچ مذاکرهای میان دو باشگاه برای انتقال مهاجم ایرانی در جریان نیست.
با وجود ادامه شایعات نقلوانتقالاتی، پنجره تابستانی هنوز باز است و آینده طارمی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. در این میان، ژوتا سیلوا با عملکرد خود در دیدارهای دوستانه و تمرینات توانسته اعتماد مندیلیبار را جلب کند و در حال حاضر پس از ایوب الکعبی، یکی از گزینههای اصلی خط حمله المپیاکوس محسوب میشود.
فهرست ۲۵ نفره المپیاکوس برای مرحله سوم انتخابی لیگ قهرمانان اروپا
دروازهبانها:
پوپوویچ، چوبانیدیس، استورناراس
مدافعان:
سالیاکاس، اورتگا، اسمایلوویچ، پیرولا، کارمو، رودینی، کوتسیدیس، مافئو، رتسوس، برونو
هافبکها:
فورتونیس، سا، گارسیا، سیپیونی، چیکینیو، اسه، موزاکیتیس
مهاجمان و وینگرها:
ایوب الکعبی، ژلسون، ماسوراس، ژوتا سیلوا، روکا