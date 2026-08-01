به دنبال تجاوز مشترک آمریکا و عربستان علیه عراق فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دستور آماده باش در تمام پایگاه ها و پادگان ها صادر کرد.

جوان آنلاین: سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که فرمانده کل این نیروها دستور افزایش سطح هوشیاری و آمادگی در تمام پایگاه ها و پادگان های نظامی را صادر کرده است.

وی اضافه کرد که این دستورات شامل تقویت طرح های اطلاعاتی پیشگیرانه برای خنثی کردن هر حمله یا نفوذی نیز می شود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین به وجود طرحی برای تسریع روند مجهز کردن نیروهای این کشور به سامانه های راداری و پدافند هوایی اشاره کرد.

این اقدامات در عراق بعد از تجاوز اخیر آمریکا و عربستان علیه مواضع حشد شعبی صورت می گیرد که باعث شهادت دست کم ۲۰ تن و زخمی شدن ۳۲ تن دیگر شد.