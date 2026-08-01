جوان آنلاین: کره شمالی اعلام کرد برنامه ناتو برای توسعه زیرساختهای سوخترسانی نظامی در اروپا، نشاندهنده آمادگی این ائتلاف برای ورود به یک درگیری نظامی است.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) در یادداشتی، از طرح موسوم به «برنامه قابلیت زنجیره تأمین سوخت ناتو» انتقاد کرد. این طرح، شبکهای به طول حدود ۱۰ هزار کیلومتر در غرب اروپا را به کشورهای شمالی و شرقی این قاره متصل میکند.
پیونگیانگ تأکید کرد اجرای چنین پروژهای بیانگر آن است که ناتو در حال تبدیل شدن به یک بلوک نظامی تهاجمیتر است. ناتو در مقابل مدعی شده است که هدف از این برنامه، تقویت توان بازدارندگی و ظرفیت دفاعی اعضا پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.
کره شمالی پیشتر نیز بارها از همکاریهای نظامی میان آمریکا، کره جنوبی و دیگر کشورها، از جمله اعضای ناتو، انتقاد کرده است.
روابط نظامی پیونگیانگ و مسکو پس از امضای پیمان جامع مشارکت راهبردی در ژوئن ۲۰۲۴، که شامل تعهد دفاعی متقابل است، گسترش یافته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، کره شمالی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ هزار نیرو به منطقه کورسک روسیه اعزام کرد تا در مقابله با حمله نیروهای اوکراینی به این منطقه به ارتش روسیه کمک کنند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، نیروهای کرهای حاضر در جنگ اوکراین را «قهرمان» توصیف کرده و سطح همکاری نظامی میان دو کشور را عالی اعلام کرده است.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، شنبه گذشته مدعی شد روسیه در حال آمادهسازی برای پذیرش ۳۰ هزار نیروی نظامی دیگر از کره شمالی است.
زلنسکی گفت مقدمات انتقال این نیروها از ماه ژوئن در منطقه ورونژ روسیه آغاز شده است. وی همچنین ادعا کرد پیونگیانگ برای ارسال شمار بیشتری از پرتابگرهای موشکهای بالستیک به روسیه آماده میشود.
رئیسجمهور اوکراین افزود: همکاری نظامی مسکو و پیونگیانگ تنها تهدیدی علیه اوکراین نیست، بلکه روسیه با انتقال تجربههای جنگی و کمک به ارتقای تسلیحات کره شمالی، تهدیدی برای کشورهای آسیایی واقع در برد موشکهای این کشور ایجاد میکند.