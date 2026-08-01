جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با واکنش به تحولات اخیر اسپانیا و ورود گسترده مهاجران به این کشور، دولت پیشین آمریکا به ریاست جو بایدن و حزب دموکرات را هدف انتقاد قرار داد و مدعی شد آنچه امروز در اسپانیا رخ میدهد، پیشتر در دوران ریاستجمهوری بایدن در آمریکا نیز اتفاق افتاده است.
ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، مدعی شد که در صورت بازگشت دموکراتها به قدرت، بحران مهاجرت در آمریکا با ابعادی گستردهتر تکرار خواهد شد. وی با اشاره به انتخابات میاندورهای کنگره، از شهروندان آمریکایی خواست با رأی دادن به جمهوریخواهان از آنچه «نابودی کشور» خواند، جلوگیری کنند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین در نشست کابینه در کمپدیوید با اشاره به تصاویر منتشرشده از ورود مهاجران به اسپانیا، مدعی شد این کشور با بحرانی جدی روبهرو شده و افزود: «به نظر میرسد صدها هزار نفر به یک کشور حمله کردهاند.» او بار دیگر سیاستهای مهاجرتی دولت بایدن را عامل شکلگیری بحرانهای مشابه دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت اسپانیا، ورود گسترده مهاجران از مغرب به منطقه سئوتا را «نقض تمامیت ارضی» این کشور توصیف و محکوم کرده است. «پدرو سانچز» نخستوزیر اسپانیا نیز تأکید کرده مادرید از مرزهای خود دفاع خواهد کرد و از همکاری مقامات مغرب برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی قدردانی کرده است.
بر اساس گزارش رسانهها، در جریان تلاش مهاجران برای ورود به خاک اسپانیا، دستکم ۱۸ نفر جان خود را از دست دادهاند. همچنین گزارشهای محلی از ورود بیش از یکهزار و ۵۰۰ مهاجر طی هفته گذشته به سئوتا حکایت دارد، هرچند آمار دقیق ورود مهاجران تاکنون بهصورت رسمی تأیید نشده است.
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