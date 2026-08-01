جوان آنلاین: منابع محلی اعلام کردند حملات موشکی روسیه به پایتخت اوکراین به وقوع بیش از ده انفجار متوالی در کی یف پایتخت اوکراین منجر شده و دست کم ۳ کشته برجای گذاشته است.
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده توسط منابع محلی نشان میدهد که شدت این انفجارها به حدی بوده که آسمان کییف در لحظه اصابت پرتابهها، بهطور ناگهانی روشن شده است. همچنین گزارشها از ایجاد ستونهای دود غلیظ بر فراز بخشهایی از شهر در پی این حملات حکایت دارد.
در همین راستا، شهردار کییف با تأیید این حملات مدعی شد که موشکهای بالستیک، مناطق مسکونی پایتخت را هدف قرار دادهاند.