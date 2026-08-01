کد خبر: 1371853
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

مقامات صهیونیست: اختلاف با واشنگتن بر سر غزه در حال تشدید است

صهیونیست مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی هشدار دادند که در صورت اصرار آمریکا بر خروج ارتش رژیم اسرائیل از غزه پیش از خلع سلاح حماس، اختلافات میان تل‌آویو و واشنگتن وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد.

جوان آنلاین: مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در صورت پافشاری دولت آمریکا بر خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه پیش از خلع سلاح جنبش حماس، روابط تل‌آویو و واشنگتن ممکن است با تنش جدی مواجه شود.

این مقامات به شبکه ۱۳ رژیم اسرائیل گفتند که این رژیم تا پیش از خلع سلاح حماس، هیچ‌گونه عقب‌نشینی از غزه را نخواهد پذیرفت. همچنین تأکید کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در آستانه انتخابات حاضر به موافقت با خروج نیروها از غزه بدون تحقق این شرط نیست.

در همین حال، این شبکه از انتشار پیامی منسوب به حماس و میانجی‌ها خطاب به دونالد ترامپ خبر داد که در آن ادعا شده است رژیم صهیونیستی به دنبال ادامه جنگ در غزه است و نتانیاهو پیش از انتخابات عملیات نظامی جدیدی را آغاز خواهد کرد. در این پیام از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته شده است مانع این اقدام شود.

این شبکه همچنین به نقل از یکی از میانجی‌ها مدعی شد که ترامپ متقاعد شده است که نتانیاهو در پرونده غزه به عاملی چالش‌برانگیز تبدیل شده است.

در مقابل، مقام‌های ارشد آمریکایی به شبکه ۱۳ گفتند که دونالد ترامپ انتظار همکاری کامل رژیم صهیونیستی را در اجرای نقشه راه مرحله دوم توافق دارد. به گفته این منابع، اجرای این طرح طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد و کمیته‌ای ملی اداره غزه را بر عهده خواهد گرفت.

این مقام‌ها همچنین مدعی شدند ترامپ در صورت عدم همکاری تل‌آویو ناامید خواهد شد، اما همچنان رژیم اسرائیل را شریک خود می‌داند و در ادامه نیز ادعا کردند ایران تلاش کرده است حماس را از پذیرش توافق بازدارد.

برچسب ها: صهیونیست ، اسرائیل ، جنگ غزه
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