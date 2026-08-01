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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱
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هادی العامری: انتقام خون شهدای عراق را حتما خواهیم گرفت

هادی العامری رئیس سازمان بدر با بیان اینکه «عراق پیروز خواهد شد و قوی و یکپارچه خواهد ماند»، تأکید کرد که خون شهدای تجاوز آمریکایی- سعودی به مقرهای حشد شعبی هدر نخواهد رفت و انتقام آنها گرفته خواهد شد.

جوان آنلاین:«هادی العامری» دبیر کل سازمان بدر عراق در واکنش به حمله آمریکایی- سعودی به مقرهای حشد شعبی تأکید کرد که خون شهدا هدر نخواهد رفت و انتقام آنها حتما گرفته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، هادی العامری که رئیس ائتلاف فتح و از فرماندهان حشد شعبی هم هست، ضمن انتقاد از سیاست مخرب عربستان در قبال عراق افزود: کسانی که در گذشته مهمات برای بمب گذاری و انتحاری به عراق می فرستادند، امروز موشک ارسال می کنند.

رئیس سازمان بدر عراق تصریح کرد: عراق پیروز خواهد شد و قوی و یکپارچه خواهد ماند.

در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مقرهای حشد شعبی در چند استان عراق، ۲۰ نفر شهید و ده ها نفر زخمی شدند.

برچسب ها: هادی العامری ، حشدالشعبی ، عراق
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