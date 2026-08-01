کد خبر: 1371849
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید گوترش بر لزوم توقف جنگ در همه جبهه‌ها

گوترش دبیر کل سازمان ملل ضمن هشدار درباره پیامدهای گسترش درگیری در منطقه غرب آسیا گفت: جنگ باید در تمام جبهه‌ها در منطقه خاورمیانه متوقف و دیپلماسی باید حاکم شود.

جوان آنلاین: «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی پس از بازگشت از سفر خود به سوریه و قبرس در جمع خبرنگاران گفت: اکنون شش ماه از تشدید نظامی در خلیج فارس می‌گذرد و منطقه و جهان، دیگر توان جنگ را ندارد.

گوترش با هشدار درباره پیامدهای گسترش درگیری و جنگ گفت: جنگ باید در تمام جبهه‌ها در منطقه خاورمیانه متوقف و دیپلماسی حاکم شود.

وی افزود: آنچه به‌عنوان یک درگیری منطقه‌ای آغاز شد، به‌طور فزاینده‌ای به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل شده و تجارت از طریق تنگه هرمز فروپاشیده است.

گوترش با بیان اینکه بازارهای انرژی دچار نوسان شده‌اند، افزود: قیمت مواد غذایی و کود افزایش یافته و زنجیره‌های تامین در حال فروپاشی هستند.

دبیر کل سازمان ملل گفت: در سراسر جهان، شاهد خانواده‌هایی هستیم که برای تهیه غذا تلاش می‌کنند، کشاورزان قادر به تهیه نهاده‌های اولیه نیستند و کشورهای آسیب‌پذیر به لبه پرتگاه نزدیک‌تر شده‌اند.

وی اضافه کرد: برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که در نتیجه این امر، حدود ۴۵ میلیون نفر ممکن است با ناامنی غذایی حاد مواجه شوند.همچنین افزایش قیمت‌ها و کند شدن رشد اقتصادی، خطر بازگشت میلیون‌ها نفر دیگر به فقر را افزایش می‌دهد.

دبیرکل سازمان ملل با استقبال از توافق اخیر گروه های فلسطینی درباره غزه گفت: «تنها خبر خوب در روزهای اخیر، اعلام رئیس‌جمهوری ایالات متحده درباره توافقی است که بر اساس آن حماس سلاح‌های خود را کنار بگذارد و اسرائیل نیروهای خود را از غزه خارج کند.»

گوترش تاکید کرد: «جنگ باید در تمامی جبهه‌ها در منطقه متوقف شود، حقوق و آزادی‌های بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز و اطراف آن، و همچنین در باب‌المندب، باید به‌طور کامل احیا و دیپلماسی حاکم شود.»

وی در عین حال درباره پدیده ال نینو هشدار داد و گفت: حتی در شرایطی که ما با جنگ و بی‌ثباتی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، بحران دیگری نیز با سرعت در حال تشدید است؛ بحرانی که هیچ مرزی نمی‌شناسد و در سراسر جهان، زندگی‌ها و معیشت مردم را ویران می‌کند.

وی تاکید کرد: پدیده ال‌نینو تنها باعث افزایش گرما نمی‌شود؛ بلکه تاثیری عمیق بر بارندگی در سراسر جهان دارد. ما تاکنون تابستان حادی را پشت سر گذاشته‌ایم؛ آتش‌سوزی‌های مهیب و ویرانگری که در اسپانیا، فرانسه و مناطق بسیار فراتر از آن شعله‌ور شده‌اند و هزاران نفر جان خود را در شرایط گرمای سوزان از دست داده اند.

برچسب ها: گوترش ، سازمان ملل ، جنگ
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