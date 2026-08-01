کد خبر: 1371847
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: تعهدات ما مشروط به اجرای کامل توسط رژیم اسرائیل است

حماس حماس اعلام کرد نقشه راه اجرای مرحله دوم توافق غزه فقط به موضوع سلاح محدود نیست و توقف تجاوزات و خروج کامل اشغالگران از این باریکه را نیز شامل می‌شود.

جوان آنلاین: «غازی حمد»، از اعضای تیم مذاکره‌ کننده حماس در گفت‌وگو با الجزیره با تأکید بر اینکه این توافق یک «بسته یکپارچه» است، تصریح کرد: «حرکت ما در این توافق، از سر مسئولیت‌پذیری و با هدف نجات مردم غزه از اقدامات خصمانه و طرح‌های جنایتکارانه اشغالگران صورت گرفته است. ما برای منافع ملت خود امتیازاتی داده‌ایم، اما به‌صراحت اعلام می‌کنیم که در صورت عدم پایبندی کامل رژیم صهیونیستی به تمامی بندهای توافق، حماس نیز به تعهدات خود عمل نخواهد کرد.»

بر اساس متن بند هشتمِ این توافق، فرآیند جمع‌آوری و ذخیره‌سازی سلاح‌های سنگین، سایت‌های تولید نظامی و تونل‌ها پس از تکمیل تعهدات باقی‌مانده از پروتکل «شرم‌الشیخ»، استقرار «کمیته ملی اداره غزه» و حضور نیروهای حافظ صلح بین‌المللی آغاز خواهد شد. این روند طی یک جدول زمانی مشخص که ظرف ۱۴ روز نهایی می‌شود، اجرا می‌گردد. همچنین اجرای این بند منوط به عقب‌نشینی تدریجی اشغالگران از مناطق تحت کنترل در غزه است. طبق این توافق، «کمیته ملی» پس از پایان مراحل اجرایی، تنها مرجع رسمی دارای صلاحیت در زمینه کنترل و ذخیره‌سازی سلاح در غزه خواهد بود.

سلاح شخصی و ساختار پلیس

در بند هفتم توافق آمده است که سلاح‌های شخصی در غزه تحت قوانین فلسطین قرار می‌گیرد و «کمیته ملی» به عنوان مرجع انتقالی، تنها نهاد مجاز برای ثبت سلاح و صدور مجوزها خواهد بود. همچنین مقرر شده است که نیروهای پلیسِ آموزش‌دیده در ساختارهای فعلی ادغام شوند و نیروهای موجود نیز پس از ارزیابی، یا به کار گرفته شده و یا با حفظ حقوق مالی و بدون تبعیض سیاسی، بازنشسته شوند.

تأکید بر تداوم نقش حماس

غازی حمد با رد ادعاهای مربوط به پایان حضور حماس تأکید کرد: «حماس بخشی جدایی‌ناپذیر از بافت ملی فلسطین است و از عرصه سیاسی و ملی خارج نخواهد شد. ما همچنان به مسئولیت خود در دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین پایبند خواهیم بود.»

وی بزرگ‌ترین چالش پیش‌رو را وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای تعهدات و جلوگیری از کارشکنی‌های این رژیم دانست.

جهاد اسلامی: توافق فاقد ضمانت‌های لازم است

درهمین حال، «محمد الحاج موسی»، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که این جنبش به دلیل «فقدان ضمانت‌های الزام‌آور برای رژیم اسرائیل» در خصوص خروج از غزه و توقف عملیات نظامی، نسبت به نسخه نهایی توافق که توسط رئیس‌جمهور آمریکا اعلام شده، تحفظ دارد.

وی با «مبهم و کلی» خواندن متن توافق، تأکید کرد که در این طرح هیچ تعهد صریحی برای توقف ترورها و کشتارهای روزانه دیده نمی‌شود و ادامه حملات علیه غزه، مؤید همین بی‌اعتمادی است.

الحاج موسی تصریح کرد که سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص این توافق «گمراه‌کننده» بوده و صرفاً بر خلع سلاح فلسطینیان تمرکز دارد، بدون آنکه تعهدات متقابلی برای طرف صهیونیستی تعریف شده باشد.

برچسب ها: حماس ، جنگ ایران و اسرائیل ، غزه
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