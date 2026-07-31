جوان آنلاین: اعمال محاصره انصارالله علیه عربستان، ریاض را به سمت بینالمللی کردن امنیت دریای سرخ سوق داده است. وزارت دفاع سعودی از آغاز رایزنیها برای تشکیل یک ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی خبر داده که مأموریت آن حفاظت از کشتیرانی تجاری و شریانهای انرژی در دریای سرخ و بابالمندب خواهد بود.
عربستان که طی دو هفته گذشته نتوانسته از طریق حملات هوایی و فشارهای نظامی، انصارالله یمن را به لغو محاصره دریایی و بازگشایی مسیر تردد کشتیهای خود در بابالمندب وادار کند، اکنون دست به دامن سایر کشورها شده تا راهی برای خروج از این بنبست راهبردی و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از اختلال در مسیرهای کشتیرانی بیابد. به گزارش راشاتودی، وزارت دفاع عربستان در بیانیهای ادعا کرد این وزارتخانه روز پنجشنبه میزبان نشستی از رؤسای ستاد کل، نمایندگان کشورهای برادر و دوست و نمایندگان اتحادیه اروپا در عربستان بود تا در مورد ابتکار کشور برای ایجاد ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی بحث و گفتوگو کنند. در بیانیه وزارت دفاع عربستان ادعا شده که این ابتکار در چارچوب تلاشهایی است که با هدف تقویت امنیت دریایی، حفاظت از گذرگاههای دریایی بینالمللی و مقابله با تهدیداتی که حملونقل دریایی و تجارت جهانی را هدف قرار میدهند، ارائه شد. بر اساس ادعای وزارت دفاع عربستان، شرکتکنندگان در مورد پیشنویس منشور ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی، اسناد مرجع، ساختار سازمانی، ترتیبات فرماندهی و کنترل، سازوکارهای عملیاتی و برنامههای کار آینده که ایجاد یک چارچوب کاربردی مؤثر که توسعه همکاری دفاع دریایی بین کشورهای شرکتکننده را تضمین میکند و با تهدیدات دریایی مشترک در تنگه بابالمندب، دریای سرخ و خلیج عدن مقابله میکند، بحث و تبادلنظر کردند. وزارت دفاع عربستان ادعا کرده است ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی، یک ابتکار دفاع بینالمللی باز است که از همه کشورهایی که اهداف و اصول مشترکی با آن دارند، استقبال میکند. بر اساس ادعای بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع عربستان، در نتیجه این جلسه، ۱۴کشور شرکتکننده شامل عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن (دولت مستعفی یمن)، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن حمایت خود را از طرح ائتلاف چندملیتی دفاع دریایی اعلام و از اجماع حاصلشده در مورد ترتیبات تأسیس آن استقبال کردند.
ابتکار جدید عربستان برای افزایش فشار بر انصارالله در حالی مطرح میشود که رهبران این جنبش بارها تأکید کردهاند تا زمانی که محاصره یمن ادامه داشته باشد، تنگه بابالمندب نیز به روی کشتیهای سعودی بسته خواهد ماند. این در حالی است که طرح تشکیل ائتلافهای دریایی برای تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ، موضوع تازهای نیست. در اوج جنگ غزه نیز امریکا و متحدان غربیاش با مشارکت برخی کشورهای منطقه، ائتلافهای نظامی متعددی را برای مقابله با عملیات دریایی انصارالله تشکیل دادند، اما این اقدامات نتوانست یمنیها را از ادامه حملات علیه کشتیهای مرتبط با اسرائیل بازدارد. از اینرو، تلاش جدید ریاض نیز با چالشهای مشابهی روبهرو خواهد شد؛ بهویژه آنکه انصارالله نشان داده در برابر فشارهای نظامی و خارجی، از ظرفیت کافی برای تداوم عملیات در بابالمندب و دریای سرخ برخوردار است.