«والیبال نشسته باید مورد توجه ویژه باشد و خاص‌تر دیده شود»، این دیدگاه جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان است. اما با وجود چنین دیدگاهی، پول توجیبی بازیکنان این رشته صرفاً ۲۰۰ دلار بود که آن هم به شکل ریالی پرداخت شد! این در حالی بود که والیبال نشسته مردان به‌رغم عدم برگزاری بازی‌های دوستانه طی دو سال گذشته و بعد از پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس، مسابقات قهرمانی جهان را درست مثل هشت دوره قبل با کسب عنوان قهرمانی به پایان برد. ولی کسب نهمین قهرمانی هم باعث نشد تا پاداشی در خور توجه به این تیم تعلق گیرد، اما ظاهراً رئیس فدراسیون جانبازان توان‌یابان یک پاسخ بیشتر ندارد؛ اینکه مأموریم و معذور: «قبلاً ارز ترجیحی گرفته می‌شد، اما شرایط تغییر کرده و از ارز تالار دوم استفاده می‌شود که مثل بازار آزاد است و تفاوت کمی با آن دارد. این پول طبق قانون وزارت ورزش و در واقع براساس دستورالعمل و اشل وزارت ورزش پرداخت شد. ضمن اینکه به ما تأکید شد که به جای پرداخت ارزی، مبلغ مورد نظر به صورت ریالی واریز شود که همین کار نیز صورت گرفت. باید همین فاکتور‌ها را به وزارت ورزش تحویل بدهیم و نمی‌توانیم بیش از این مبلغ را بپردازیم.»

البته کوهپایه‌زاده مدعی است دست روی دست نگذاشته و همچنان به دنبال یافتن راهی برای گرفتن پاداشی درخور شأن این بازیکنان است: «تلاش زیادی برای جذب اسپانسر داشتیم تا بتوانیم از این طریق به اعضای تیم ملی پاداش بدهیم. اتفاقاً دو اسپانسر نیز به ما قول داده بودند و حتی قرار بود برای فینال به چین سفر کنند، اما اعلام کردند شرایط خود را از حالت اسپانسری به حمایتی تغییر داده‌اند، به همین دلیل نشد که به بازیکنان پاداش بدهیم. بلافاصله پس از بازگشت تیم ملی از چین، جلسه‌ای با رئیس سازمان بهزیستی برگزار و هدیه‌ای به اعضا داده شد. ضمن اینکه به دنبال فراهم کردن فرصتی برای حضور تیم ملی در شورای شهر و همچنین مجلس شورای اسلامی هستیم. پیام تبریک‌های مسئولان رده بالای ورزش بسیار ارزشمند بود و ما هم تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که تیم ملی بیشتر از همیشه دیده شود.»

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان با اشاره به اینکه والیبال نشسته ورزشی الهام‌بخش است، تأکید کرد که باید به این تیم توجه ویژه‌ای شود: «اگر حمایت‌های اسپانسری را تقویت کنیم و بتوانیم جوایز بهتری به بازیکنان بدهیم، قطعاً آنها با روحیه بهتری به تلاش خود ادامه می‌دهند. تیم ملی والیبال نشسته نه تنها در ایران، بلکه در دنیا هم خاص است و باید خاص‌تر دیده شود. وقتی یک تیم به چنین جایگاهی می‌رسد باید آن رتبه حفظ شود و نسبت به آن سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، چراکه والیبال نشسته در ورزش توان‌یابان الهام‌بخش است. تلاش می‌کنیم ثبات مالی مناسبی برای تیم‌های مختلف، به‌ویژه والیبال نشسته ایجاد کنیم.»