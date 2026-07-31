کد خبر: 1371822
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
والیبال نشسته الهام‌بخش است و مستحق نگاهی ویژه‌

نمی‌توانستیم بیش از ۲۰۰ دلار پرداخت کنیم

دنیا حیدری

«والیبال نشسته باید مورد توجه ویژه باشد و خاص‌تر دیده شود»، این دیدگاه جلیل کوهپایه‌زاده، رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان است. اما با وجود چنین دیدگاهی، پول توجیبی بازیکنان این رشته صرفاً ۲۰۰ دلار بود که آن هم به شکل ریالی پرداخت شد! این در حالی بود که والیبال نشسته مردان به‌رغم عدم برگزاری بازی‌های دوستانه طی دو سال گذشته و بعد از پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس، مسابقات قهرمانی جهان را درست مثل هشت دوره قبل با کسب عنوان قهرمانی به پایان برد. ولی کسب نهمین قهرمانی هم باعث نشد تا پاداشی در خور توجه به این تیم تعلق گیرد، اما ظاهراً رئیس فدراسیون جانبازان توان‌یابان یک پاسخ بیشتر ندارد؛ اینکه مأموریم و معذور: «قبلاً ارز ترجیحی گرفته می‌شد، اما شرایط تغییر کرده و از ارز تالار دوم استفاده می‌شود که مثل بازار آزاد است و تفاوت کمی با آن دارد. این پول طبق قانون وزارت ورزش و در واقع براساس دستورالعمل و اشل وزارت ورزش پرداخت شد. ضمن اینکه به ما تأکید شد که به جای پرداخت ارزی، مبلغ مورد نظر به صورت ریالی واریز شود که همین کار نیز صورت گرفت. باید همین فاکتور‌ها را به وزارت ورزش تحویل بدهیم و نمی‌توانیم بیش از این مبلغ را بپردازیم.»
البته کوهپایه‌زاده مدعی است دست روی دست نگذاشته و همچنان به دنبال یافتن راهی برای گرفتن پاداشی درخور شأن این بازیکنان است: «تلاش زیادی برای جذب اسپانسر داشتیم تا بتوانیم از این طریق به اعضای تیم ملی پاداش بدهیم. اتفاقاً دو اسپانسر نیز به ما قول داده بودند و حتی قرار بود برای فینال به چین سفر کنند، اما اعلام کردند شرایط خود را از حالت اسپانسری به حمایتی تغییر داده‌اند، به همین دلیل نشد که به بازیکنان پاداش بدهیم. بلافاصله پس از بازگشت تیم ملی از چین، جلسه‌ای با رئیس سازمان بهزیستی برگزار و هدیه‌ای به اعضا داده شد. ضمن اینکه به دنبال فراهم کردن فرصتی برای حضور تیم ملی در شورای شهر و همچنین مجلس شورای اسلامی هستیم. پیام تبریک‌های مسئولان رده بالای ورزش بسیار ارزشمند بود و ما هم تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که تیم ملی بیشتر از همیشه دیده شود.»
رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان با اشاره به اینکه والیبال نشسته ورزشی الهام‌بخش است، تأکید کرد که باید به این تیم توجه ویژه‌ای شود: «اگر حمایت‌های اسپانسری را تقویت کنیم و بتوانیم جوایز بهتری به بازیکنان بدهیم، قطعاً آنها با روحیه بهتری به تلاش خود ادامه می‌دهند. تیم ملی والیبال نشسته نه تنها در ایران، بلکه در دنیا هم خاص است و باید خاص‌تر دیده شود. وقتی یک تیم به چنین جایگاهی می‌رسد باید آن رتبه حفظ شود و نسبت به آن سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، چراکه والیبال نشسته در ورزش توان‌یابان الهام‌بخش است. تلاش می‌کنیم ثبات مالی مناسبی برای تیم‌های مختلف، به‌ویژه والیبال نشسته  ایجاد کنیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: والیبال ، ورزش ، فدراسیون
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

نظم ایرانی در تنگه هرمز

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

بدون شرح

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

پایان پیمانکاری برای نیرو‌های شرکتی/ قرارداد مستقیم در راه است

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

جنگ ترامپ را می‌خورد!

خنجر یمنی از روبه‌رو!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

بخشش قاتل به احترام اربعین

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار