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تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
وزارت، کمیته و فدراسیون‌ها برای موفقیت در بازی‌های آسیایی پای کار هستند

حمایت ۴ میلیاردی از بانوان طلایی ناگویا

1 حمایت از ورزشکاران انتظاری است که مدال‌آوران در آوردگاه‌های بزرگ به آن نیاز دارند و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با در نظر گرفتن پاداش میلیاردی امیدوارند انگیزه ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی برای مدال‌آوری مضاعف شود
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: حمایت از ورزشکاران انتظاری است که مدال‌آوران در آوردگاه‌های بزرگ به آن نیاز دارند و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با در نظر گرفتن پاداش میلیاردی امیدوارند انگیزه ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی برای مدال‌آوری مضاعف شود. 
 
در فاصله ۵۰ روز تا شروع بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶، وزیر ورزش و جوانان از یکسان بودن پاداش طلایی‌های این بازی‌ها خبر داد و در صورتی که بانوان سکوی قهرمانی آسیا را فتح کنند، یک میلیارد تومان بیشتر از مردان پاداش دریافت خواهند کرد. 

 رقابت سخت
فرصت زیادی تا آغاز المپیک آسیایی باقی نمانده و عملکرد ملی‌پوشان اعزامی به ناگویا برای ورزش کشورمان اهمیت زیادی دارد. بازی‌های آسیایی بزرگ‌ترین آوردگاه ورزش قاره‌کهن است و همه کشور‌ها برای موفقیت در آن با برنامه‌ریزی بلندمدت وارد میدان می‌شوند. در دوره گذشته و در بازی‌های ۲۰۲۲ هانگژو، هند و چین‌تایپه عملکرد درخشانی نسبت به دوره قبل (۲۰۱۸ جاکارتا) داشتند، تا جایی که هر دو کشور در بازی‌های هانگژو از ایران پیشی گرفتند. کاروان کشورمان با یک پله سقوط از رده ششم به رده هفتم آمد و جبران این تنزل رتبه آسان نخواهد بود. رقابت بین تیم‌ها و ورزشکاران هر دوره سخت‌تر می‌شود و کسب نتایج درخشان نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش و حمایت ویژه است. 

 هماهنگی با کمیته
با اینکه هنوز رقم نهایی پاداش وزارت ورزش به مدال‌آوران بازی‌های آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ به صورت رسمی اعلام نشده، اما احمد دنیامالی در همایش ملی ورزش‌های هوایی، میزان پاداش طلایی‌های این دوره بازی‌های آسیایی را اعلام کرد. وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پاداش ۳ میلیاردی طلایی‌ها در خصوص هماهنگی با کمیته المپیک گفت: «پاداش‌ها تعریف شده است، اما در این دوره قرار شده هر عددی را که تعیین می‌کنیم با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک باشد. ما در وزارت ورزش برای طلا به صورت ویژه ۳ میلیارد تومان پاداش خواهیم داد و کمیته ملی المپیک هم ۳ میلیارد تومان تعیین 
کرده است.»

 حمایت ویژه
نکته اصلی صحبت‌های دنیامالی حمایت ویژه از بانوان ملی‌پوش بود. وزیر ورزش با اعلام خبر پاداش ویژه برای بانوان طلایی ناگویا اظهار داشت: «در جهت حمایت از بانوان، هر کدام از ورزشکاران که قهرمان شوند، به جای ۳ میلیارد، ۴ میلیارد تومان پاداش می‌گیرند. همه تلاش ما این است که این جوایز انگیزه‌ای برای ورزشکاران باشد. این کمترین کاری است که در قبال زحمات آنها انجام می‌دهیم، به این امید که در این دوره از بازی‌ها درخشش خوبی داشته باشند.»

 پیش‌بینی ممنوع
مهدی علی‌نژاد معتقد است رسانه‌ای کردن پیش‌بینی تعداد مدال‌ها پیش از شروع بازی‌های آسیایی، فشار زیادی روی ورزشکاران اعزامی خواهد گذاشت. دبیرکل کمیته ملی المپیک در گفت‌و‌گو با ایرنا، با خوش‌بینی از کسب نتایج بهتر نسبت به بازی‌های آسیایی هانگژو صحبت کرد: «پیش‌بینی ما این است که کاروان ایران از نظر مدالی عملکرد بهتری نسبت به دوره گذشته بازی‌های آسیایی خواهد داشت، زیرا روند آماده‌سازی و عملکرد ورزشکاران را به‌صورت مستمر پایش می‌کنیم. البته در این مدت دو جنگ را پشت سر گذاشتیم که بر روند آماده‌سازی ورزشکاران تأثیرگذار بود، اما با وجود این شرایط، وضعیت ما نسبت به دوره گذشته بازی‌های آسیایی بهتر است. بازی‌های آسیایی رویداد بزرگی است و نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از تعداد مدال‌های کاروان داشت. ممکن است اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد و بر نتایج تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، اگر پیش‌بینی تعداد مدال‌ها را رسانه‌ای کنیم، ممکن است فشار روانی بیشتری به ورزشکاران وارد شود و نمی‌خواهم چنین اتفاقی رخ دهد. به همین دلیل این پیش‌بینی را اعلام نخواهیم کرد. با این حال، به کاروان اعزامی ایران به ناگویا امیدواریم. پیش‌بینی‌ها و انتظارات ما درباره تعداد مدال‌ها بر اساس ارزیابی‌های دقیق مشخص شده است، اما همان‌طور که گفتم، صلاح نمی‌دانیم آن را اعلام کنیم.»

 امید به تیم امید
علی‌نژاد همچنین اعزام تیم فوتبال امید به بازی‌های آسیایی را تصمیم جمعی خواند: «واقعیت این است که تیم امید در چند دوره گذشته بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال نشده، اما تیم فعلی شرایط خوبی دارد. حسین عبدی سال‌ها با بازیکنان این تیم کار کرده و مربی منضبطی است. حضور او باعث شده نسبت به عملکرد تیم امید امیدوار باشم. صرف‌نظر از اینکه این تیم در ناگویا مدال کسب کند یا نه، مطمئنم نمایش خوبی ارائه خواهد داد. هر تصمیمی که گرفته شده، تصمیمی جمعی بوده است. وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها همگی پای کار هستند. همه ما در یک مسیر حرکت می‌کنیم و هدف مشترکی را  دنبال می‌کنیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، بانوان ، المپیک ، اسیا
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