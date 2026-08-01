مشارکت ۱۰۰ نیروی شهرداری کرج در پاکبانی مرز مهران

دبیر ستاد اربعین شهرداری کرج گفت: ۱۰۰ نفر از نیروهای این مجموعه در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵ مشغول خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین در شهر و گذرگاه مرزی مهران هستند.

احسان ایزدبین اظهار کرد: خدمت‌رسانی شهرداری کرج در مرز مهران از ابتدای مرداد آغاز شده است و تا دو روز پس از اربعین ادامه دارد.

وی افزود: عوامل خدماتی شهرداری کرج مسئولیت نظافت منطقه یک و دو شهر مهران را بر عهده دارند و ۱۰۰ نیروی پاکبان به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی هستند.

مدیر پشتیبانی و دبیر ستاد اربعین شهرداری کرج اظهار کرد: این نیروها در کنار کمک به شهرداری مهران، عملیات جمع‌آوری پسماندها و پاکبانی محدوده قدیم این شهر را نیز انجام می‌دهند.

ایزدبین اضافه کرد: خدمات پذیرایی نیز از ساعت‌های آغازین صبح تا ساعت دو بامداد ادامه دارد و در سه وعده غذایی اصلی و میان‌وعده‌های متعدد به زائران ارائه می‌شود.

وی توضیح داد: روزانه دو هزار وعده صبحانه، شربت، میان وعده، نهار و شام میان‌وعده میان زائران پخش می‌شود.

مدیرکل پشتیبانی شهرداری کرج افزود: همچنین حدود ۱۲ هزار قرص نان به عنوان میان‌وعده، ۱۰ تن هندوانه و بیش از ۲۰ هزار لیوان انواع شربت و نیز آب معدنی در این موکب توزیع می‌شود.از آغاز سفرهای اربعینی تا کنون افزون بر ۱.۴ میلیون تردد در گذرگاه مرزی مهران ثبت شده است.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۳۰۰ هزار تردد می‌رسد.امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.