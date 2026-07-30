جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ که عصر پنجشنبه منتشر شده، نشان داد ۶۷ درصد از آمریکاییها از جمله ۷۷ درصد از دموکراتها و ۵۶ درصد از جمهوریخواهان نگران اعمال فشار رهبران سیاسی بر مقامات انتخاباتی برای تغییر نتایج انتخابات هستند.
۶۶ درصد از جمهوریخواهان در مقایسه با ۵۲ درصد از دموکراتها گفتند که نگران «نحوهی نادرست مدیریت، شمارش یا ایمنسازی برگههای رأی» هستند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثر آمریکاییها از جمله ۷۸ درصد از جمهوریخواهان نگران رأیدهندگان غیرمجاز در انتخابات هستند.
نتایج نظرسنجی گالوپ که از میان ۲۱ هزار و ۶۵۲ آمریکایی بزرگسال به صورت آنلاین انجام شده حاکی از آن است که آمریکاییها نگران نظام سیاسی خارج از انتخابات هستند. ۸۰ درصد گفتند که نگران اقدامات احتمالی غیرقانونی رهبران سیاسی، ۷۷ درصد گفتند که نگران دستکاری حوزههای رأیگیری هستند و ۶۴ درصد نگرانی خود را در مورد آسیب دیدن مردم در جریان اعتراضات مسالمتآمیز توسط ماموران فدرال ارتش یا نیروهای امنیتی ابراز کردند.
این نظرسنجی در حالی انجام شده که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پیش از انتخابات میاندورهای به دنبال تغییر قوانین انتخابات بوده است. مقامات جمهوریخواه در سالهای اخیر بهطور فزایندهای نگران امنیت انتخابات بودهاند و این امر باعث تلاشهایی برای سرکوب رأیگیری پستی، اعمال بررسی هویت رأیدهندگان هنگام رأیگیری و اجباری کردن آزمونهای شهروندی برای ثبتنام در انتخابات شده است.
سناتورهای جمهوریخواه درخواستهای ترامپ برای قبولی در آزمونهای شناسایی و اثبات شهروندی را رد و دادگاهها نیز چندین اولویت دولت در رابطه با انتخابات را رد کردهاند.