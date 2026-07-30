هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

رهبر انصارالله یمن با اشاره به اینکه هدف از حملات به ایران و یا لبنان، فلسطین و کل ملت‌های منطقه، برچیدن موانع از سر راه پروژه اسرائیلی است، مسوولیت امت اسلامی را مقابله با اقدامات دانست.

جوان آنلاین: عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی امروز (پنج‌شنبه) خود ضمن عرض تسلیت به ملت عراق و نهاد‌ها و نیرو‌های امنیتی آن و نیز خانواده‌های شهدای حشد شعبی و ابراز همدردی با آنها، حمله ظالمانه آمریکا و عربستان به پایگاه‌های حشد شعبی در استان‌های عراق را محکوم کرده و همبستگی کامل یمن با ملت عراق و نهاد‌ها و مسوولان امنیتی آن را اعلام کرد.

الحوثی اظهار کرد: دشمنان اسلام در طرح‌ها و توطئه‌های ظالمانه، جنایتکارانه و وحشیانه خود جامعه انسانی را هدف قرار می‌دهند، دوران کنونی یکی از آشکارترین دوره‌ها در نشان دادن میزان وفاداری به دشمنان اسلام و مسلمانان، یهودیان و مسیحیان به بهای نقض ارزش‌های دینی است. بسیاری از حاکمیت‌ها، رهبران و تشکل‌ها در مسیر وفاداری به دشمن صهیونیستی و حامیان مسیحی آنها گام برمی‌دارند و این در حالی است که صهیونیست‌ها و پیروان آنها در راس جامعه بشری، امت اسلامی را هدف قرار می‌دهد و عنوان اصلی پروژه آن «ایجاد اسرائیل بزرگ» است، صهیونیست‌ها در تمامی سطوح جنگ نرم و سخت امت اسلامی را هدف قرار می‌دهند، رویکرد‌ها و اقدامات آنها و آمریکا بیش از همیشه در خصومت با امت اسلامی است.

رهبر انصارالله گفت: هدف از حملات به ایران و یا لبنان، فلسطین و کل ملت‌های منطقه، برچیدن موانع از سر راه پروژه اسرائیلی است، اما مسوولیت امت اسلامی، در قرآن کریم روشن و مشخص است، واضح است دشمن آمریکایی از آن سر دنیا برای اشغالگری، کشتار و غارت آمده و همراه با اسرائیل سعی در کنترل بر امت اسلامی و از بین بردن هویت اسلامی آنها دارد.

او افزود: در فلسطین روند تنش از سوی دشمن با کشتار، ویرانی و کوچاندن در کنار توطئه علیه مسجد الاقصی شدید بوده و نشانه‌های جدی وجود دارد که دشمن اسرائیلی آماده می‌شود تا به شیوه‌ای غیرمستقیم و با حفاری‌ها و اقداماتی بسیار خطرناک، بخشی از مسجد الاقصی را تخریب کند.

طرح اسرائیل خطری برای کل امت اسلامی بدون هیچ استثنایی است

او افزود: در واقع دشمن سعی دارد با اقداماتی گمراه‌کننده و توجیه‌هایی از سوی حاکمیت‌ها برای کم اهنیت جلوه دادن جنایاتش، از خشم امت اسلامی جلوگیری کند، حملات و کشتار‌ها در نوار غزه هر روز ادامه دارد و در طول دوره آتش‌بس بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی شهید و بیش از ۳۰۰۰ تن دیگر زخمی شدند. دشمن به این توافق پایبند نیست و با وقاحت تمام آن را نقض می‌کند، امت اسلامی که از پروژه اسرائیل آگاه است، باید با این وحشیگری و خصومت اسرائیلی مقابله کرده و طبق اصول وارزش‌هایخود اقدام کند، اما متاسفانه بسیاری از حاکمیت‌ها درراستای منافع دشمن اقدام می‌کنند، بدون تردید طرح اسرائیل خطری برای کل امت اسلامی بدون هیچ استثنایی است و حتی برای آنهایی که به اسرائیل و آمریکا خدمت می‌کنند هم استثنایی وجود ندارد و اسرائیل به آنها نگاهی تحقیرآمیز داشته و آنها را صرفا ابزار‌هایی می‌بیند که با تمام شدن نیاز به آنها، حذف می‌شوند، خود ترامپ درباره سعودی‌ها گفت که آنها گاو شیرده هستند و زمانی که شیرشان خشک شد، ذبح می‌شوند.

الحوثی تاکید کرد: هزینه مسیر نادرستی که امت در حمایت از دشمن در پیش گرفته، از دست رفتن اصول والای اسلامی و در راس آن ناتوانی در نجات امت از دشمن است و تبعیت از دشمن نوعی ارتداد است چراکه اطاعت از آنها به معنای همراهی با آنها در توطئه‌ها و طرح‌های شیطانی آنها است.

رهبر انصارالله در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین گفت: اسرائیل از زمان اشغال فلسطین تا امروز در تلاش برای گسترش دامنه کنترل خود بر کشور‌های امت اسلامی است.

او افزود: از منظر قرآنی همراهی با آمریکا و اسرائیل، رویکردی آشکار در دشمنی با امت اسلامی و مسلمانان و خطری برای جامعه جهانی بوده و همکاری با اسرائیل در واقع همکاری با تشدید تنش علیه امت اسلامی، ملت فلسطین، مسجدالاقصی و مردم لبنان است حتی حملات علیه سوریه در چارچوب حمله به کل امت اسلامی قرار می‌گیرد.

رهبر انصارالله تاکید کرد: هدف از دیکته‌های ظالمانه آمریکا واسرائیل، نابود کردن نشانه‌های اسلامی در راستای طرح‌ها و توطئه‌های آنها برای به بند کشیدن امت و تسهیل کنترل کامل بر آنها است.

او در انتقاد از رژیم آل سعود نیز گفت: نظام سعودی خود را پرچمدار خدمت به آرمان‌های امت اسلام نشان می‌دهد، اما واقعیت آن است که در چارچوب طرح‌های آمریکایی صهیونیستی قدم بر می‌دارد. رژیم سعودی با امکانات خود نقش مهمی را در کمک به تحقق اهداف دشمن اسرائیلی ایفا می‌کند، عربستان با مداخله در امور ملت‌های اسلامی خود را نگران آنها نشان می‌دهد، اما کسی که با آمریکا در ارتباط است، با طرح‌ها، توطئه‌ها و اقدامات و رویکرد‌های ظالمانه آن علیه امت اسلامی همراه است.

الحوثی با اشاره به رنج‌ها و مشکلات متعدد ملت یمن در نتیجه اقدامات دشمن سعودی آن، گفت: ما از ابتدا تلاش کردیم با لغو محاصره، وضعیت معیشتی و اقتصادی ملت خود بهبود ببخشیم، طبق منشور‌ها و قوانین بین‌المللی، هیچ طرفی حق ندارد حقوق انسانی به رسمیت شناخته شده مردم ما را سلب کند، اما دشمن سعودی با تشدید محاصره یمن، به سیاست‌های خصمانه خود ادامه می‌دهد، زمانی که یمن از ملت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی حمایت کرد، عربستان مستقیما محاصره علیه ملت ما را تشدید کرد و در جهت مخالف، از دشمن اسرائیلی حمایت کرد، ۱۲ سال محاصره مستمر رنج و مشکلات ملت ما را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است، دشمن سعودی می‌خواهد وضعیتی مشابه فلسطینی‌ها در نوار غزه برای ما ایجاد کند.

رهبر انصارالله با اشاره به انتقال دشوار کالا‌ها به یمن، محرومیت یمنی‌ها از درآمد‌های نفتی خود و نبود برق در این کشور گفت: متاسفانه دشمن سعودی از این مشکلات لذت می‌برد در حالی که محاصره آن علیه یمن تنها یک محاصره صرف نبوده بلکه ظلمی است که مشکلات عدیده‌ای را در تمامی زمینه‌ها برای یمنی‌ها ایجاد می‌کند، دشمن سعودی می‌خواهد مردم عزیز ما را به مرحله فروپاشی برساند و آنها در مقابل پول، به کشور خود خیانت کنند و آنها را به دشمن ملتشان تبدیل کند، عربستان می‌خواهد نماینده آمریکا و انگلیس در یمن باشد این دشمن به اصل همجواری نیز اعتنایی ندارد.