حماس: بمباران مناطق مسکونی غزه تداوم جنگ نسل کشی اشغالگران است

حماس بمباران مناطق مسکونی، خانه‌ها و چادر‌های آوارگان در نوار غزه را ادامه جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و نقض آشکار توافق آتش‌بس شرم الشیخ دانست.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس، بمباران مناطق مسکونی، خانه‌ها و چادر‌های آوارگان در نوار غزه را ادامه جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و نقض آشکار توافق آتش‌بس شرم الشیخ دانست.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی طی ساعات اخیر به شهادت شماری از فلسطینیان از جمله کودکان و نوزادان، مجروح‌شدن ده‌ها نفر و آوارگی و ایجاد وحشت در میان خانواده‌ها منجر شده است.

در این بیانیه آمده است: سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی در برابر این نقض‌های بی‌سابقه و کشتار‌های روزانه‌ای که جنایتکار جنگی بنیامین نتانیاهو و کابینه فاشیستی او علیه کودکان، نوزادان و غیرنظامیان در غزه محاصره شده مرتکب می‌شوند، جنایتی مضاعف علیه ملت بی‌دفاع فلسطین و لکه ننگی در تاریخ بشریت است.

حماس تاکید کرد تداوم این جنایت‌ها با وجود امضای توافق شرم الشیخ با تضمین بین‌المللی و همزمان با مذاکرات قاهره برای اجرای آن، مستلزم بازنگری جامع در نحوه برخورد با رژیم اشغالگر است.

این جنبش خواستار محاکمه و بازخواست سران رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی و موازین انسانی شد.

حماس بار دیگر از میانجیگران و تضمین کنندگان توافق آتش‌بس در غزه خواست جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و با اقدامی فوری و اعمال فشار، کابینه این رژیم را به توقف نقض مفاد توافق وادار کنند.