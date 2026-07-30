در غزه طفل ۱۸ ماهه و تنها فرزند خانواده هم شهید شد

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی همچنان به جنگ نسل کشی در نوار غزه ادامه می‌دهد به طوری که در پی تجاوزات ساعات اخیر این رژیم، دستکم هفت فلسطینی شهید و بیش از ۲۰ نفر هم زخمی شدند.

به گزارش تسنیم، ارتش رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه مناطق مختلف نوار غزه را آماج تجاوزات خود قرار داد.

به گفته منابع خبری در تجاوزات امروز، هفت فلسطینی از جمله دو کودک بیگناه که یکی از آنها تنها ۱۸ ماه داشت، به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰ نفر دیگر هم زخمی شدند.

رسانه‌های فلسطینی تصویری از زید نوفل ۱۸ ماهه که در حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه به شهادت رسید، منتشر کردند. زید تنها فرزند خانواده بود که اشغالگران جنایتکار او را به شهادت رساندند، صهیونیست‌ها در ابتدای جنگ نسل کشی، سه فرزند دیگر این خانواده به نام‌های امین، حمزه و احمد را شهید کرده بودند.

صهیونیست‌ها همچنین شرق شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه را گلوله باران کردند.

چادر‌های آوارگان در نزدیکی ورزشگاه مخروبه الیرموک در شهر غزه هم هدف حمله هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که شماری زخمی به جا گذاشت.