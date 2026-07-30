واکنش علی تاجرنیا به تمدید قرارداد کاپیتان ملی پوش استقلال

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: حضور یک فرد باتجربه مانند روزبه چشمی که همه بازیکنان برای او احترام ویژه‌ای قائل هستند، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد همدلی، اتحاد و دوستی تیم داشته باشد.

جوان آنلاین: علی تاجرنیا پس از تمدید قرارداد روزبه چشمی با باشگاه استقلال، اظهار داشت: امروز روز خیلی خوبی برای باشگاه استقلال است. در خدمت کاپیتان تیم هستیم و بسیار خوشحالم که امروز قرارداد روزبه چشمی تمدید می‌شود.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: البته ایشان لطف داشتند و از چند روز قبل به تیم اضافه شدند و همراه بازیکنان تمرین می‌کردند. خیلی خوشحالم که می‌توانند در کنار کادر فنی به رهبری تیم کمک کنند.

تاجرنیا با اشاره به جایگاه کاپیتان استقلال گفت: به نظر من حضور یک فرد باتجربه مانند روزبه چشمی که همه بازیکنان برای او احترام ویژه‌ای قائل هستند، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد همدلی، اتحاد و دوستی در تیم داشته باشد.