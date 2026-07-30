تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

جوان آنلاین: «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه هشتم مرداد در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت بازگشت پیکر پاک خلبان «مجید کاظمی» که روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در جریان یک عملیات رزمی برای دفاع از میهن اسلامی در برابر تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسید، نوشت: عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، از آن تبارند که مأموریت را به پایان میرسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه امروز و فردا پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی بر دوش همسنگران و مردمان قدرشناس ایران تشییع و به خاک پاک ایران سپرده خواهد شد، تاکید کرد: این تشییع، ادای احترام به قهرمانی است که تا واپسین لحظه بر عهد خود با میهن ایستاد.
بقائی در ادامه نوشت: چشمهای یک ملت همچنان در انتظار سه شهید دیگر آن دو پرواز در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ است؛ آنان که هنوز آسمان، امانتدار نامشان است و سایه بال پروازشان کابوس دشمن. درود بر همه آنان که جان را نثار عزت و سربلندی ایران کردند.
یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲ فروند بمبافکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در عملیاتی با عبور از سد سامانههای شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، پایگاه العدید قطر (متعلق به نیروهای آمریکایی) را بمباران کردند. هواپیماهای ایران در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانههای پدافند دشمن قرار گرفتند. از آن زمان تا کنون، تلاشها برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگندهها ادامه داشته است. با انجام آزمایشهای تخصصی و بررسیهای دقیق DNA، هویت شهید مجید کاظمی محرز شد. پیکر مطهر این شهید بزرگوار، صبح روز گذشته وارد پایگاه هوایی شهید لشگری در شهر تهران شد و در مراسمی رسمی، مورد استقبال فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از جمله امیر سرتیپ علیاکبر طالبزاده (جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش) قرار گرفت.