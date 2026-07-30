جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

جوان آنلاین: کانال تلگرامی IranicTV اظهارات جان مرشایمر، نظریهپرداز و دانشمند علوم سیاسی را منتشر کرد که معتقد است:
باید به یاد داشته باشید که با چهار هدف وارد این جنگ شدیم: اول، تغییر رژیم در ایران. دوم، از بین بردن توانایی ایران برای غنیسازی اورانیوم. سوم، پایان دادن به حمایت ایران از حوثیها، حزبالله و حماس؛ و چهارم، متوقف کردن برنامه موشکهای دوربرد ایران. ما در هر چهار مورد شکست خوردیم.
علاوه بر این، تا ۲۷ فوریه ایران کنترلی بر تنگه هرمز نداشت، اما اکنون کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. فراتر از آن، ساختار پایگاههای نظامی ما در منطقه عملاً از هم پاشیده است. شبکه ائتلافهای ما در منطقه نیز متلاشی شده.