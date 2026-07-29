طلای ناب جوانمردی و گلوی

جوان آنلاین: با درخشش بانوی تپانچه ایران همراه با علی گلوی، مدال طلای رقابت‌های جهانی پاراتیراندازی در بخش میکس تپانچه بادی به نام ایران ضرب شد. تیم میکس تپانچه بادی پاراتیراندازی ایران متشکل از ساره جوانمردی و علی گلوی موفق شد مدال طلای رقابت‌های جهانی صربستان را به دست آورد تا پاراتیراندازان ایران شروعی مقتدرانه در مسابقات قهرمانی جهان داشته باشند.

رقابت‌های پاراتیراندازی قهرمانی جهان در صربستان در حال برگزاری است و تیم میکس تپانچه بادی ایران در فینال این ماده موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شد.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی در صربستان، تیم میکس تپانچه بادی ایران متشکل از ساره جوانمردی و علی گلوی در مرحله مقدماتی با ثبت رکورد ۵۶۵ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و راهی مرحله فینال شد. در فینال تپانچه میکس ۱۰ متر بادی نمایندگان ایران مدال طلا کسب کردند و مدال نقره هم به هند رسید.

در این مسابقه، رکورد فینال دنیا توسط ساره و گلوی شکسته شد. تیم ایران موفق شد با رکورد ۴۶۵ رکورد جدیدی در سطح جهان به ثبت برسانند. همچنین علی گلوی و ساره جوانمردی در مرحله حذفی و مقدماتی ماده تپانچه ۵۰ متر با ثبت رکورد لازم توانستند سهمیه ورودی مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را در این ماده کسب کنند. در این دوره از رقابت‌ها ۲۹۱ ورزشکار از ۵۱ کشور حضور دارند.