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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
ورزش » ساير
گواردیولا میزبان ۲۵ کودک فلسطینی 

پپ ایستاده پای آرمان فلسطین 

1 وقتی حمایت از مظلوم در وجودت نهادینه شده باشد، هر چقدر هم که بخواهند بایکوتت کنند تا صدایت به گوش جهان نرسد، نمی‌توانند. داستان پپ گواردیولا نمونه روشن این ماجراست.
فریدون حسن 

جوان آنلاین: وقتی حمایت از مظلوم در وجودت نهادینه شده باشد، هر چقدر هم که بخواهند بایکوتت کنند تا صدایت به گوش جهان نرسد، نمی‌توانند. داستان پپ گواردیولا نمونه روشن این ماجراست. مربی موفق، صاحب‌سبک و نامدار فوتبال جهان که از هر فرصتی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و ایستادن مقابل جنایات رژیم صهیونیستی استفاده می‌کند. 
گواردیولا بعد از ۱۰ سال حضور موفق در منچسترسیتی از جمع سیتیزن‌ها جدا شد تا حالا بسیاری از تیم‌های رده باشگاهی و ملی به‌دنبال جلب نظر او برای قبول هدایت‌شان باشند، اما سرمربی موفق دنیای فوتبال حتی در این روز‌ها هم از مسئله فلسطین و توجه به کودکان مظلوم این کشور غافل نشد، تا جایی که در اردوگاه تابستانی خود پذیرای ۲۵ کودک فلسطینی بود. 
ششمین دوره اردوگاه تابستانی پپ گواردیولا که در شهر ریالپ اسپانیا و تحت نظارت بنیاد پپ برگزار شد، میزبان ۲۵ کودک فلسطینی بود. این اقدام با هدف ترویج ارزش‌هایی مانند احترام و همدلی میان ورزشکاران جوان شرکت‌کننده در اردوگاه انجام گرفت. اردوگاه تابستانی پپ که به فوتبال اختصاص دارد و به نام پپ گواردیولا نام‌گذاری شده است، برای ششمین سال متوالی در شهر ریالپ برگزار شد. فعالیت‌های این اردوگاه از روز یک‌شنبه، ۲۸ ژوئن آغاز و تا ۱۸ ژوئیه در سه مرحله ادامه یافت. یکی از برجسته‌ترین رویداد‌های این دوره، حضور شخصی گواردیولا بود. 
گواردیولا که اخیراً دوران سرمربیگری خود در منچستر سیتی را به پایان رسانده، در تمرینات استعداد‌های جوان شرکت کرد و زمان زیادی را با شرکت‌کنندگان گذراند و با آنها صحبت کرد. این بازدید با گرفتن عکس‌های یادگاری با تمام کودکان شرکت‌کننده در این مرحله از اردوگاه به پایان رسید. 
در ششمین دوره این اردوگاه، بیش از ۷۰۰ پسر و دختر در رده سنی ۶ تا ۱۶ سال شرکت کردند. یکی از برجسته‌ترین نوآوری‌های امسال، جنبه انسانی آن بود، چرا که ۲۵ کودک فلسطینی در این دوره شرکت کردند. این اقدام در چارچوب پروژه‌ای انجام گرفت که هدف آن ارائه تجربه‌ای جامع با تمرکز بر رشد جنبه انسانی و تقویت ارزش‌های همزیستی، علاوه بر توسعه ورزشی، به جای تمرکز صرف بر جنبه‌های 
فنی بود. 
گواردیولا اخیراً همدردی و حمایت زیادی نسبت به مردم فلسطین نشان داده است. آخرین مورد، سخنرانی او در اسپانیا در برابر جمعی از مردم بود که شامل سخنان تأثیرگذاری درباره اوضاع انسانی در فلسطین بود. گواردیولا در طی مراسم با شال فلسطینی که نماد هویت فلسطینی است حاضر شد. این اقدام حمایت مداوم او از مردم فلسطین را نشان داد. 
این اولین بار نیست که گواردیولا حمایت خود را از مردم فلسطین نشان می‌دهد. گواردیولا در ژوئن ۲۰۲۵ در طی مراسم اعطای دکترای افتخاری به او در دانشگاه منچستر، همدردی زیادی با مردم فلسطین ابراز کرد. همچنین، گواردیولا در نوامبر ۲۰۲۵، از مردم دعوت کرد تا در بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فلسطین و کاتالونیا حضور یابند و آن را «یک بازی فوتبال نیست، بلکه فریاد همبستگی است» برای بزرگداشت بیش از ۴۰۰ ورزشکاری که در غزه به شهادت رسیدند.  توصیف کرد. 
گواردیولا در جریان برنامه اردوگاه تابستانی خود نیز با کودکان فلسطینی برخوردی گرم داشت. با آنها نشست و به حرف‌هایشان گوش داد تا ثابت کند به کاری که انجام می‌دهد اعتقاد کامل دارد و این‌طور نیست که صرفاً بخواهد نمایش بدهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: غزه ، فلسطین ، گواردیولا
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