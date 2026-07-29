جوان آنلاین: هتل المپیک عصر سه‌شنبه، ششم مرداد‌ماه ۱۴۰۵ میزبان مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. مراسمی که شماره معکوس آغاز آن رسماً با مشخص شدن برنامه ۱۷ هفته نخست کلید خورد، اما هنوز هیچ کس به‌طور قطع نمی‌داند که آیا شرایط برگزاری آن فراهم می‌شود یا نه.



لابی هتل و حتی فضای سالن قبل از برگزاری مراسم به محلی برای دیدار مدیران و نماینده‌های باشگاه‌ها و همچنین ارکان فدراسیون و سازمان لیگ با یکدیگر تبدیل شده بود، هیچ یک از مدیران، مسئولان و نمایندگان باشگاه‌ها فرصت هم‌کلام شدن با اصحاب رسانه را از دست ندادند و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران انتقادها، گله‌ها، خواسته‌ها و نگرانی‌های خود را بیان کردند. البته در این بین بودند برخی از مسئولان فدراسیون هم که وقت را غنیمت شمردند برای پاسخ دادن به زیاده‌خواهی برخی مدیران.

یکی از بحث‌های چند روز گذشته که پرواضح بود پای آن به مراسم قرعه‌کشی لیگ کشیده خواهد شد، کنایه روز‌های اخیر علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعامل استقلال به مسئولان سابق این تیم بود که این روز‌ها در فدراسیون مسئولیت دارند. تاجرنیا همانند سایر مدیران این باشگاه بار‌ها تأکید کرده که باید استقلال به عنوان قهرمان معرفی و جام را صاحب شود، اما سالاری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صراحتاً گفت که هیچ بحثی در این زمینه مطرح نشده و فدراسیون هنوز هیچ قصدی برای دادن جام قهرمانی به هیچ تیمی را ندارد. البته حجت کریمی، مدیرعامل تراکتور نیز در واکنش به صحبت‌های اخیر تاجرنیا گفت ترجیح می‌دهد در این باره صحبت نکند، چراکه پیش‌تر توضیحات لازم را داده بود: «متأسفانه ایشان اطلاعات دقیقی از موضوع ندارند. مواردی که مطرح کرده‌اند به هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال ارتباطی نداشته و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده سازمان لیگ و هیئت‌رئیسه آن

بوده است.»

مهم‌ترین خروجی این مراسم می‌توانست مشخص شدن زمان دربی پایتخت باشد. رویارویی سرخابی‌های تهران در هفته پنجم به میزبانی استقلال. اما حواشی این روز‌های فوتبال باعث شد که بیشتر مسائل حول محور چادرملو اردکان و تبعات تصمیم خودسرانه دبیرکل فدراسیون فوتبال بچرخد. شاید به همین دلیل بود که همه دنبال هدایت ممبینی بودند برای رسیدن به پاسخ پرسش‌هایشان، اما دبیرکل فدراسیون بی‌آنکه کسی متوجه شود هتل المپیک را ترک کرد و خبری از تاج هم نبود که به جای دبیرکل فدراسیونش پاسخگوی سؤالات باشد. باو جود این فراز فاطمی، سرپرست چادرملو همچنان امیدوار بود و تأکید داشت رئیس فدراسیون به این تیم قول داده است: «ما به سلامت تاج اطمینان داریم. رئیس فدراسیون فوتبال در تمرینات تیم ما حاضر شد و قول داد که هر کاری از دستش برمی‌آید در این راستا انجام دهد.»

مسئله دیگری که در خلال برگزاری قرعه‌کشی لیگ بیست و ششم مورد توجه قرار گرفته بود، بحث برگزاری یا عدم برگزاری لیگ بود. با توجه به تجربه نیمه‌کاره ماندن لیگ فصل گذشته و حملات دشمن به شهر‌های جنوبی کشور، همچنان بیم آن می‌رود که این فصل از رقابت‌های لیگ برتر نیز به سرنوشت لیگ فصل گذشته دچار شود. گرشاسبی، مدیرعامل فولاد خوزستان، اما بدون هیچ نگرانی تأکید داشت این باشگاه تابع هر تصمیمی است که فدراسیون بگیرد: «ما بچه خوزستان هستیم و با جنگ آشناییم. بدون هیچ ترسی به عنوان نخستین تیم تمرینات و اردو‌های خود را آغاز کردیم و شرایط جنگی تنها روی رقم قرارداد بازیکنان ما تأثیر گذاشت، به طوری که با آنها به مراتب کمتر از سال قبل قرارداد بستیم تا نشان دهیم در شرایط سخت هم پای کار هستیم. امروز هم هر تصمیمی که فدراسیون بگیرد تابع آن هستیم. لیگ برگزار شد بازی می‌کنیم، نشود مثل سایرین صبر می‌کنیم.»

بی‌شک با توجه به ادامه تجاوز دشمن، نگرانی‌ها در این زمینه منطقی است. با وجود این برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ شاید قوت قلبی باشد برای پایان دادن به تعطیلی مسابقات لیگ برتر و استارت دوباره آن، هرچند که در صورت برگزاری رقابت‌های لیگ، همچنان اکثریت بر این باورند که به این زودی‌ها قرار نیست پای تماشاگران به ورزشگاه‌ها باز شود و به نظر می‌رسد سرنوشت تماشاگران هم مانند ورزشگاه آزادی با انتظار گره خورده است.

هرچند که با وجود تمام ابهام‌های موجود، باشگاه‌ها هم همانند فدراسیون و سازمان لیگ برنامه‌های خود را به بهانه شرایط موجود متوقف نکردند و همچنان در حال پیگیری روند آماده‌سازی جهت حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران هستند. فصلی که قرعه آن سه‌شنبه مشخص شد، اما زمان دقیق برگزاری آن و اینکه آیا شرایط برای برگزاری‌اش مهیا می‌شود یا نه، هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.