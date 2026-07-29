منت سوءمدیریت فدراسیون روی سر فوتبال و هوادار 

حواشی مدیریتی فدراسیون فوتبال ایران پایانی ندارد و فقط نوع و مدل آن است که هرچند وقت یکبار تغییر میکند، درست زمانی که همه خیال میکنند امورات روتین فدراسیون طبق روال و با درنظر گرفتن همه قوانین و اصول انجام میشود، خبر یک سوءمدیریت جدید به بیرون درز میکند و بعد از تکذیبها و انکارها، آقایان مجبور میشوند اشتباه را گردن بگیرند. اما در بیانیههایشان جوری وانمود میکنند که گویا بابت رفع و رجوع سوءمدیریتشان نیز منتظر دریافت پاداش و ترفیع هستند و منت پیگیریهای اشتباه خودشان را سر فوتبال و هواداران میگذارند، درحالیکه هر یک نامهای که برای رفع اشتباهات عمدی یا سهوی به آسیا ارسال میشود، بیش از پیش آبروی فوتبالمان را در سطح بینالملل زیر سوال میبرد.
معرفی نمایندگان فوتبال کشورمان بهایافسی برای شرکت در لیگ نخبگان و لیگقهرمانان آسیا پروسه و قوانین خودش را دارد. مبتدیترین مدیران نیز میتوانند با آگاهی از این مراحل و قوانین، کار را پیش ببرند و در موعد مقرر اسامی نمایندگان را اعلام کنند. امسال نیمهکاره ماندن لیگ فرصتی مهیا کرد تا فدراسیون از یک کار معمول یک کلاف سردرگم بسازد و علاوه بر حواشی داخلی، باز هم نام فوتبال ایران در کنفدراسیون آسیا را سر زبان بیندازد.
۱۰ خرداد آخرین مهلتایافسی برای معرفی نماینده دوم کشورمان در لیگقهرمانان بود و فدراسیون در اقدامی محیرالعقول به جای آنکه جایگاه آخر تیمها در جدول ردهبندی را در نظر بگیرد، تصمیم به برگزاری تورنمنت سهجانبه با حضور پرسپولیس، چادرملو و گلگهر گرفت. حال آنکه نماینده ایران در لیگ نخبگان (تراکتور) و لیگقهرمانان (استقلال) براساس رتبهشان در جدول به آسیا معرفی شدند! تصمیم مندرآوردی فدراسیون به مرحله اجرا درآمد و چادرملو اردکان هر دو رقیبش را شکست داد، اما سهمیه آسیا به تیم بازنده، یعنی گلگهر رسید! در واقع این تورنمنت که هشتم تیر به پایان رسید فرمالیته بود، چراکه آقای دبیرکل قبل از اتمام مهلت تعیین شده آسیا، یعنی ۱۰ خرداد نام گلگهر را بهعنوان نماینده دوم کشورمان در لیگقهرمانان به کنفدراسیون معرفی کرده بود.
اول که اصل ماجرا را تکذیب کردند، بعد از کش و قوس فراوان معلوم شد این داستان زیر سر ممبینی، دبیرکل بوده و بعد از آن هم کلی قصه بافتند تا سهوی یا عمدی بودن رد شدن نام یک باشگاه دیگر معلوم نشود. حالا هم که کار بالا گرفته و پای معاون اول رئیسجمهور و نمایندگان مجلس به ماجرا باز شده، بیانیه فدراسیون داغ دل باشگاه چادرملو و هواداران اردکانی و یزدی را تازه کرده است: «فدراسیون فوتبال تاکنون هفت نامه رسمی و مستند به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده است. این مکاتبات نشاندهنده موضع قاطع فدراسیون در دفاع از مصوبه مربوط به برگزاری تورنمنت سهجانبه بوده است. باشگاه چادرملو اردکان براساس نتایج رسمی و قطعی در رقابتهای انجام شده، شایستگی قانونی خود را احراز کرده است. فدراسیون فوتبال در یک ماه اخیر ظرفیتهای حقوقی و اداری خود را به کار گرفته و این پیگیریها ادامه خواهد داشت و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.»
خندهدار است وقتی میبینید فدراسیون در بیانیهاش دم از «اطلاعرسانی به افکار عمومی» میزند، اما اشارهای به نام مقصر و مسبب اصلی این اشتباه نمیکند! مقصر اصلی ماجرا همچنان مسئولیتش را دارد و نه برخوردی با او میشود و نه حکم برکناری برایش صادر میکنند. تلختر اینکه فدراسیون به حق مسلم آسیایی شدن نماینده استان یزد اعتراف میکند، اما دبیرکل همان فدراسیون نام یک باشگاه دیگر را رد کرده است. هنوز آقایان خیال میکنند ارسال هفت نامه رسمی به کنفدراسیون آن هم بابت یک موضوع ساده جای افتخار دارد. اینگونه پروندههای پرحاشیه که مستقیماً به کنفدراسیون آسیا مربوط است، ضعفهای مدیریتی فدراسیون چندستاره را عیان میسازد. از کجا معلوم این نامههای پرتعداد باعث شود کنفدراسیون برای ما استثنا قائل شود و پا روی قوانینش بگذارد، مگر مسئولان آسیا بیکار هستند که دائماً وقتشان را صرف بررسی پروندههای شکایت تیمهای ایرانی یا رفع و رجوع اشتباهات مدیران فدراسیون ما کنند؟ به گفته آقایان، این خودزنی مدیریتی باعث شده همه ظرفیتهای حقوقی و اداری فدراسیون برای این کار بسیج شوند، درحالیکه فوتبال ما پر از مشکلات و چالشهای ریز و درشت است و امیدواریم نسبت به دیگر مسئولیتها و وظایف کوتاهی نشده باشد.