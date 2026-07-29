مس رفسنجان در انتظار یکشنبه موعود از CAS!

وکلای باشگاه مس رفسنجان پس از انصراف این تیم از حضور در دیدار پلی‌آف، به مدیران باشگاه وعده داده‌اند دادگاه عالی ورزش (CAS) تا روز یکشنبه درباره این پرونده تصمیم‌گیری خواهد کرد.

جوان آنلاین: باشگاه مس رفسنجان همچنان امیدوار است از مسیر حقوقی بتواند جایگاه خود را در رقابت‌های لیگ برتر حفظ کند و به همین دلیل، تمام تمرکز خود را روی پرونده‌ای گذاشته است که در دادگاه عالی ورزش (CAS) در حال بررسی است.

به گزارش مهر، پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد وکلای باشگاه مس رفسنجان در روز‌های اخیر به مدیران این باشگاه اعلام کرده‌اند که دادگاه عالی ورزش احتمالاً تا روز یکشنبه یازدهم مردادماه رأی خود را درباره این پرونده صادر خواهد کرد. آنها حتی به مدیران باشگاه این امید را داده‌اند که نتیجه نهایی می‌تواند به سود مس رفسنجان باشد و مسیر بازگشت این تیم را هموار کند.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات به دست آمده، فدراسیون فوتبال ایران تاکنون دفاعیه‌ای در این پرونده به دادگاه CAS ارسال نکرده و روند رسیدگی بر اساس مستندات و درخواست‌های ارائه شده از سوی باشگاه مس رفسنجان دنبال می‌شود.

هدف اصلی مدیران باشگاه مس رفسنجان از پیگیری این پرونده، متوقف کردن روند نهایی تعیین تکلیف پلی‌آف و حفظ شانس بازگشت به لیگ برتر است؛ موضوعی که باعث شده آنها همچنان امیدوار به تغییر شرایط باشند.

مس رفسنجان در حالی این مسیر حقوقی را دنبال می‌کند که در آخرین ساعات پیش از برگزاری دیدار پلی‌آف، تصمیم به عدم حضور در مسابقه گرفت؛ تصمیمی که موجب شد روند برگزاری این دیدار با حضور سایر تیم‌های ذی‌نفع ادامه پیدا کند و عملاً فرصت حضور مس در زمین از بین برود.

رأیی که در صورت صدور در بازه زمانی اعلام‌شده از سوی وکلای باشگاه، می‌تواند تکلیف یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فوتبال ایران در آستانه آغاز فصل جدید را مشخص کند. با این حال، تا زمان صدور رأی رسمی از سوی CAS، هیچ نتیجه‌ای قطعی نیست و باید منتظر اعلام نظر نهایی این مرجع بین‌المللی ماند.