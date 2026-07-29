بیانیه ریاست جمهوری عراق در محکومیت حمله آمریکایی-سعودی به حشد الشعبی

جوان آنلاین: ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای حمله به مقرهای حشد شعبی در شماری از مناطق عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از نیروهای این سازمان شده است را محکوم کرد و آن را تجاوز غیرقابل قبول و نقض آشکار حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی آن به شمار آورد که با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل در تضاد است.

ریاست جمهوری عراق در این بیانیه بر مخالفت قاطع بغداد با تجاوز به خاک عراق تاکید و بار دیگر به موضع همیشگی عراق در مخالفت با استفاده از خاک کشور برای انجام تجاوز به کشورهای همسایه یا میدانی برای تصفیه حساب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس پایبندی به اصول حسن همجواری و احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آن اشاره کرد.

ریاست جمهوری عراق در ادامه از تمامی طرف‌ها خواستار احترام به حاکمیت عراق، خودداری از هرگونه اعمالی که موجب برهم زدن امنیت و ثبات آن می‌شود و لزوم اولویت دادن به زبان گفتگو برای مقابله با بحران‌ها در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن ملت‌های آن از تشدید تنش، شد.