کد خبر: 1371630
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

حمایت اتحادیه اروپا ازتخلف ماموران فرانسوی مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱ است

اتحادیه اروپا وزیر امور خارجه گفت: حمایت اتحادیه اروپایی از تخلف ماموران فرانسوی شاغل در سفارت این کشور در تهران، مغایر با مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز تبادل نظر شد و وزیر خارجه کشورمان مواضع و ملاحظات کشورمان در خصوص وضعیت جاری در منطقه از جمله رایزنی‌های در حال انجام با سلطنت عمان را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با مردود دانستن بیانیه مداخله‌جویانه اتحادیه اروپایی در خصوص ماموران متخلف فرانسوی در تهران، خاطرنشان کرد: حمایت اتحادیه اروپایی از تخلف ماموران فرانسوی شاغل در سفارت این کشور در تهران، مغایر با مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تماس تلفنی وزیر خارجه اوکراین با ایشان و تاکید بر غیر عمدی بودن حمله به کشتی ایرانی، تصریح کرد که با توجه به اظهارات صریح رئیس‌جمهور اوکراین در پذیرش مسئولیت تعرض به کشتی تجاری ایرانی، ادعای غیر عمدی بودن این حمله مسموع نیست و رژیم اوکراین باید صراحتا مسئولیت این اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه که منجر به شهید و مجروح‌شدن شهروندان ایرانی و تخریب کشتی تجاری ایرانی شد را بپذیرد.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، فرانسه ، عراقچی
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