تشکیل قرارگاه فرماندهی صادرات در منطقه ویژه اقتصادی پیام برای رفع موانع نهادی

محسن حسنلو در نشست مدیران عامل شرکت‌های صادرات‌محور مستقر در این منطقه، ضمن بررسی چالش‌های پیش روی صادرکنندگان، خاطرنشان کرد که بخش خصوصی بیش از آنکه عامل مشکلات باشد، از تعدد قوانین، مقررات متعارض و پیچیدگی‌های اداری آسیب می‌بیند.

رفع موانع نهادی و انسجام در تصمیم‌گیریحسنلو با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور برای حضور در بازارهای بین‌المللی، گفت: تعدد قوانین و فرآیندهای پیچیده اجرایی، مسیر فعالیت صادرکنندگان را دشوار کرده است. زمانی که یک دستگاه از توسعه صادرات حمایت می‌کند، نباید دستگاه دیگری با رویه‌های اداری مانع فعالیت آن‌ها شود. از این رو، ایجاد یک ساختار هماهنگ برای سیاست‌گذاری و پیگیری مسائل صادراتی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود که تشکیل «قرارگاه فرماندهی صادرات» با هدف رفع موانع نهادی و ایجاد انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، بستری مناسب برای تسهیل فعالیت شرکت‌های صادرات‌محور فراهم خواهد کرد.

اتصال تولید به بازارهای جهانی و تفکیک مأموریت‌هامدیرعامل منطقه ویژه پیام با تأکید بر نقش توسعه صادرات در جبران هزینه‌های تولید و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بر لزوم اتصال مستقیم تولید به بازارهای جهانی تأکید کرد. وی همچنین ضرورت تفکیک مأموریت‌های «تولید» از «بازرگانی» را یادآور شد و گفت: توسعه صادرات نیازمند بهره‌گیری از شرکت‌های تخصصی و فعالان حرفه‌ای است؛ چرا که این دو حوزه، مأموریت‌های متفاوتی دارند.

حسنلو در پایان اظهار داشت که این نشست‌ها با هدف شنیدن مستقیم دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تدوین راهکارهای عملیاتی برگزار می‌شود و مصوبات آن تا حصول نتیجه، با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.

دیپلماسی فناوری؛ اولویت وزارت ارتباطاتدر بخش دیگری از این نشست، مرتضی حاجی‌زین‌العابدینی، مدیرکل امور بین‌الملل و توسعه صادرات معاونت فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، با تأکید بر جایگاه «دیپلماسی فناوری» در برنامه‌های وزارت ارتباطات، گفت: توسعه بازارهای بین‌المللی و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، از اولویت‌های اصلی ماست.

وی با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی در عرصه صادرات افزود: دولت در این مسیر نقش تسهیل‌گر را بر عهده دارد. ما با دریافت نیازهای شرکت‌ها، تلاش می‌کنیم مسیر ورود آن‌ها به بازارهای جهانی را از طریق بازارشناسی، ایجاد ارتباط با شرکای خارجی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تسهیل کنیم.